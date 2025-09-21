«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали 58 млрд грн від початку року Сьогодні 07:08 — Кредит&Депозит

З початку року бізнес залучив понад 19,4 тис. пільгових кредитів на загальну суму близько 58 млрд грн. З них минулого тижня — 310 кредитів на суму понад 1,1 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

16,3 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;

15,4 млрд грн — на інвестиційні проєкти;

14,2 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 123,8 тис. кредитів на суму близько 424 млрд грн, з них 89 тис. кредитів на суму 334 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на місто Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську, Харківську та Одеську області.

У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

