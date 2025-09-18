Ставки за іпотекою в США впали до 3-річного мінімуму Сьогодні 07:14 — Кредит&Депозит

Ставки за іпотекою в США впали до 3-річного мінімуму

Ставки за іпотекою у США у вівторок впали, на тлі того, як інвестори, які вкладають кошти в іпотечні облігації, активно скуповували їх напередодні очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою.

Про це пише CNBC.

Згідно з Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою знизилася на 12 базисних пунктів з понеділка до 6,13%. Це найнижчий рівень із кінця 2022 року.

«Загалом ситуація нагадує вересень 2024 року, коли ставки поводилися так само з тих же причин перед засіданням ФРС, за практично 100% ймовірності зниження ставки, — сказав Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily. — Тоді ставки за іпотекою парадоксально зросли після зниження ставки ФРС. Те саме може статися і зараз, але це в жодному разі не гарантовано».

У відеоподкасті для Property Play на каналі CNBC Віллі Вокер, генеральний директор компанії Walker & Dunlop, що спеціалізується на комерційній нерухомості, сказав, що подібні тенденції спостерігалися й у минулому.

