Кредит&Депозит
26
Ставки за іпотекою в США впали до 3-річного мінімуму
Ставки за іпотекою у США у вівторок впали, на тлі того, як інвестори, які вкладають кошти в іпотечні облігації, активно скуповували їх напередодні очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою.
Про це пише CNBC.
Згідно з Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою знизилася на 12 базисних пунктів з понеділка до 6,13%. Це найнижчий рівень із кінця 2022 року.
«Загалом ситуація нагадує вересень 2024 року, коли ставки поводилися так само з тих же причин перед засіданням ФРС, за практично 100% ймовірності зниження ставки, — сказав Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily. — Тоді ставки за іпотекою парадоксально зросли після зниження ставки ФРС. Те саме може статися і зараз, але це в жодному разі не гарантовано».
У відеоподкасті для Property Play на каналі CNBC Віллі Вокер, генеральний директор компанії Walker & Dunlop, що спеціалізується на комерційній нерухомості, сказав, що подібні тенденції спостерігалися й у минулому.
Нагадаємо, США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, які тепер потрібно отримувати лише у країні громадянства або постійного проживання. Для українців визначені лише два пункти подачі заяв. Це — Варшава та Краків. Київ у списку відсутній. Всі охочі подати документи мають записуватися на співбесіду саме в цих містах. Оновлені правила вже діють. Тепер кандидати повинні підтверджувати проживання у тій країні, де вони звертаються по візу.
За матеріалами:
УНН
