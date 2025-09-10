0 800 307 555
10 вересня Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виповнюється 27 років. ФГВФО було створено у 1998 році Указом президента України, щоб захистити права вкладників та зміцнити довіру до банківської системи. За цей час Фонд став ключовим інструментом підтримки стабільності фінансового сектору.
Із посиланням на ФГВФО розповідаємо про основні досягнення Фонду за 27 років роботи.
Фонду гарантування вкладів 27 років: ключові досягнення (інфографіка)

Зростання довіри до банків

Довіра українців до банків у 2025 році досягла рекордних 68% (порівняно з 56% у 2022-му).
Під час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам понад 9 млрд грн, з них понад 8 млрд — у межах стовідсоткових гарантій.
Обсяг коштів громадян у банках також зріс — з 1,3 трлн грн (станом на серпень 2024 року) до рекордних 1,5 трлн грн у серпні 2025-го.

Виведення банків з ринку

Фонд успішно врегулював ситуацію з «Комінвестбанком», передавши частину його активів та зобов’язань до «Асвіо Банку». Це дозволило мінімізувати витрати та зберегти умови договорів для клієнтів.
Водночас активи банку на понад 21 млн грн уже реалізовано, що забезпечило повернення коштів 80% бізнес-кредиторів упродовж півроку після початку ліквідації.

Повернення коштів державі

У 2025 році Фонд перерахував державі 7,9 млрд грн за реструктуризованими зобов’язаннями, що залишилися після кризи 2014−2017 років, а також повернув $44 млн колишнього «Промінвестбанку». Ці кошти було заблоковано внаслідок санкцій проти росії, однак Фонду вдалося довести їхню приналежність Україні та спрямувати їх у держбюджет.

Реструктуризація та розрахунки з кредиторами

Завдяки програмам реструктуризації з 2022 року боржники банків під управлінням Фонду повернули понад 1,29 млрд грн.
Лише у 2025 році надходження від кредитів, цінних паперів, продажу активів та оренди майна перевищили 2,5 млрд грн.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії сума розрахунків із кредиторами банків сягнула понад 18 млрд грн.

Позови проти росії

Фонд активно відстоює інтереси України у судах. Подано п’ять позовів проти росії, два з яких уже виграно:
  • щодо збитків донецького банку «УФС» на 1,9 млрд грн;
  • груповий позов щодо кількох банків на суму 498 млн грн.
Ще три справи перебувають на розгляді, серед них позови на понад 2,8 млрд грн збитків.

Антикорупційні стандарти

Фонд підтвердив відповідність міжнародному стандарту ISO 37001:2016 у сфері протидії корупції. Це засвідчує ефективність внутрішніх механізмів доброчесності та постійне вдосконалення системи управління.
