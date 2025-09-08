Зросли на 100 млрд грн: сума вкладів українців у банках (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Зросли на 100 млрд грн: сума вкладів українців у банках (інфографіка)

1 трлн 482,6 млрд гривень. За інформацією НБУ , станом на серпень в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося

Сума з початку року зросла на 6,4%, це 90,4 млрд гривень.

У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 60,7 млн вкладів на 959,7 млрд гривень.

У валюті було 10,6 млн вкладів на 522,9 млрд гривень.

У державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень.

На 2 місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 225,8 млрд гривень.

На 3 приватний Універсал банк — 9,7 млн вкладників, сума — 119,6 млрд гривень.

Нагадаємо, українські банки очікують монетарних змін від Національного банку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв. За його словами, для зниження ставки є вагома причина — падіння інфляції.

Водночас експерт, засновник Gonzo Invest Павло Бойко повідомив , що найкращий час для купівлі активів — під час криз та війн. Як сказав Бойко, більше всього ризикує той, хто не ризикує, але ризик завжди треба прораховувати.

