Зросли на 100 млрд грн: сума вкладів українців у банках (інфографіка)

Кредит&Депозит
45
За інформацією НБУ, станом на серпень в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 482,6 млрд гривень.
Сума з початку року зросла на 6,4%, це 90,4 млрд гривень.
У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.
Більшість вкладів була в національній валюті: 60,7 млн вкладів на 959,7 млрд гривень.
У валюті було 10,6 млн вкладів на 522,9 млрд гривень.
У державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень.
На 2 місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 225,8 млрд гривень.
На 3 приватний Універсал банк — 9,7 млн вкладників, сума — 119,6 млрд гривень.
Нагадаємо, українські банки очікують монетарних змін від Національного банку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв. За його словами, для зниження ставки є вагома причина — падіння інфляції.
Водночас експерт, засновник Gonzo Invest Павло Бойко повідомив, що найкращий час для купівлі активів — під час криз та війн. Як сказав Бойко, більше всього ризикує той, хто не ризикує, але ризик завжди треба прораховувати.
Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПриватБанкГроші
