Облігації чи депозити: який інструмент принесе більшу дохідність — відповідь експерта Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Облігації чи депозити: який інструмент принесе більшу дохідність — відповідь експерта

Купуйте, коли на вулицях ллється кров — навіть якщо вона ваша. Саме з цих слів британського банкіра Натана Ротшильда почав свій виступ під час онлайн-конференції InvestFest засновник Gonzo Invest — Павло Бойко.

Тож, зовсім не дивно, що перше, на чому акцентував спікер, стали його слова про те, що найкращий час для купівлі активів — під час криз та війн. Як сказав Бойко, більше всього ризикує той, хто не ризикує, але ризик завжди треба прораховувати.

Зазначимо, що інвестор навів у приклад, як інвестування, депозити та ОВДП. І тут Бойко віддав беззаперечну перевагу другим, адже купуючи ОВДП, ви заробляєте в 1,5 рази більше, обходячи банк із депозитами. Плюс до того, як сказав експерт, власний капітал у банків становить лише 10%, а тому, якщо буде криза, він збанкрутує — його врятують лише держава чи акціонери.

З ОВДП, своєю чергою, ситуація значно краща, адже шансів, що збанкрутує держава, майже немає. Що стосується України, то Бойко вважає, що західні партнери не допустять цього сценарію, а тому, інвестуючи в ОВДП України, ви отримаєте гарантовану фіксовану дохідність.

Читайте також Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн

Що стосується облігацій, то тут Бойко виділив три види та п’ять критеріїв оцінки, які варто уважно дослідити перед тим, як вкладати в них гроші.

Також, якщо ви все ж вирішили вкладатися в ОВДП, не варто обмежуватися Україною. Бойко навів приклад США та їхніх державних облігацій. Він зазначив, якщо ви купили американські облігації, то ви гарантовано отримаєте більше, ніж на українських депозитах.

Утім, варто пам’ятати й про основні ризики облігацій, а саме — ймовірність банкрутства та реструктуризації. Але, як вже зазначав Бойко раніше, перший варіант є малоймовірним.

Також, на що ще звернув увагу Бойко, купівлю боргових паперів. Як сказав засновник Gonzo Invest, якщо ви купили ОВДП чи зовнішній борг, то з вірогідністю в 95% ви заробите більше, ніж на нерухомості. Утім, за словами фахівця, купувати боргові цінні папери краще через брокера, а не банк — менші комісії. Або за кордоном, відкривши рахунок в Interactive Brokers чи Freedom Finance.

Читайте також Як змінилися ставки за депозитами після 2022 року

Останнє, на чому зупинився Бойко, стала наочна демонстрація дохідності акцій та облігацій, які суттєво випереджають своїх конкурентів.

Інвестор наголосив на тому, що якщо ви вирішили вкласти гроші в якийсь інструмент, то варто пам’ятати про те, що ринок акцій — найдохідніший інструмент, а ринок облігацій — гарантована фіксована дохідність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.