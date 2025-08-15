Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн — Finance.ua

Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн

Українці дедалі активніше інвестують у ОВДП, довіряючи цьому інструменту. За останній рік вкладення громадян зросли більш ніж на 34,7 млрд грн — майже на 53%.

Про це зазначають у Міністерстві фінансів України.

Станом на 14 серпня українці тримають у державних облігаціях уже 100,2 млрд грн — це новий рекорд за обсягом інвестицій.

Розподіл облігацій за валютою у власності громадян:

ОВДП у гривні — 55,15 млрд грн (55,03%);

ОВДП у доларах США — 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);

ОВДП, номіновані в євро — 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%);

До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг ОВДП фізичних осіб був вчетверо меншим — 25,1 млрд грн.

Нагадаємо, у липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.

Державні облігації — один із головних способів наповнення бюджету поряд із грантами та пільговими кредитами від міжнародних партнерів. Гроші інвесторів йдуть на підтримку армії, економіки та подолання наслідків війни.

ОВДП — це найнадійніший інструмент для вкладень в Україні. Держава гарантує повне повернення грошей разом із відсотками, а дохід від таких облігацій не оподатковується.

Як придбати військові облігації

Кожен громадянин може придбати облігації через застосунок «Дія» або у банку/брокера.

Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Щоб придбати ОВДП через «Дію»:

У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації». Оберіть тип облігацій (назви українських міст або територій). Виберіть банк або брокера. Заповніть контактні дані, оберіть картку єПідтримка. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

