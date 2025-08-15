Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн — Finance.ua

Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн
Українці дедалі активніше інвестують у ОВДП, довіряючи цьому інструменту. За останній рік вкладення громадян зросли більш ніж на 34,7 млрд грн — майже на 53%.
Про це зазначають у Міністерстві фінансів України.
Станом на 14 серпня українці тримають у державних облігаціях уже 100,2 млрд грн — це новий рекорд за обсягом інвестицій.
Розподіл облігацій за валютою у власності громадян:
- ОВДП у гривні — 55,15 млрд грн (55,03%);
- ОВДП у доларах США — 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);
- ОВДП, номіновані в євро — 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%);
До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг ОВДП фізичних осіб був вчетверо меншим — 25,1 млрд грн.
Нагадаємо, у липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.
Державні облігації — один із головних способів наповнення бюджету поряд із грантами та пільговими кредитами від міжнародних партнерів. Гроші інвесторів йдуть на підтримку армії, економіки та подолання наслідків війни.
ОВДП — це найнадійніший інструмент для вкладень в Україні. Держава гарантує повне повернення грошей разом із відсотками, а дохід від таких облігацій не оподатковується.
Як придбати військові облігації
Кожен громадянин може придбати облігації через застосунок «Дія» або у банку/брокера.
Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.
Щоб придбати ОВДП через «Дію»:
- У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
- Оберіть тип облігацій (назви українських міст або територій).
- Виберіть банк або брокера.
- Заповніть контактні дані, оберіть картку єПідтримка.
- Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.
Поділитися новиною
Також за темою
Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн
У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом «єдиного вікна»
НБУ поки не ухвалив остаточного рішення щодо вилучення монет номіналом 10 копійок
Коли в Україні запрацює відкритий банкінг: що зміниться для українців
Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень
З початку року понад 6,6 тис. киян отримали допомогу через зруйноване житло