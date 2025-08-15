Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн — Finance.ua
укр
Інвестиції українців в ОВДП перевищили рекордні 100 млрд грн

Казна та Політика
56
Українці дедалі активніше інвестують у ОВДП, довіряючи цьому інструменту. За останній рік вкладення громадян зросли більш ніж на 34,7 млрд грн — майже на 53%.
Про це зазначають у Міністерстві фінансів України.
Станом на 14 серпня українці тримають у державних облігаціях уже 100,2 млрд грн — це новий рекорд за обсягом інвестицій.
Розподіл облігацій за валютою у власності громадян:
  • ОВДП у гривні — 55,15 млрд грн (55,03%);
  • ОВДП у доларах США — 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);
  • ОВДП, номіновані в євро — 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%);
До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг ОВДП фізичних осіб був вчетверо меншим — 25,1 млрд грн.
Нагадаємо, у липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.
Державні облігації — один із головних способів наповнення бюджету поряд із грантами та пільговими кредитами від міжнародних партнерів. Гроші інвесторів йдуть на підтримку армії, економіки та подолання наслідків війни.
ОВДП — це найнадійніший інструмент для вкладень в Україні. Держава гарантує повне повернення грошей разом із відсотками, а дохід від таких облігацій не оподатковується.

Як придбати військові облігації

Кожен громадянин може придбати облігації через застосунок «Дія» або у банку/брокера.
Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.
Щоб придбати ОВДП через «Дію»:
  1. У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
  2. Оберіть тип облігацій (назви українських міст або територій).
  3. Виберіть банк або брокера.
  4. Заповніть контактні дані, оберіть картку єПідтримка.
  5. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Payment systems