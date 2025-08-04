Скільки ОВДП продала Україна від початку воєнного стану — Finance.ua
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Скільки ОВДП продала Україна від початку воєнного стану

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Скільки ОВДП продала Україна від початку воєнного стану
Скільки ОВДП продала Україна від початку воєнного стану
З початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах понад 312 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 770 млрд грн.
Про це свідчать дані Депозитарію Нацбанку.
Так, упродовж січня — липня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:
  • 249 739,6 млн грн,
  • 863,8 млн дол. США,
  • 562,7 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 209 754,5 млн грн, 1 352,8 млн дол. США та 665,7 млн євро.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 липня 2025 року:
  • на первинних аукціонах залучили 1 301 722,2 млн грн, 9 209,2 млн дол. США та 3 030,8 млн євро,
  • а на погашення за ОВДП спрямував 884 564,2 млн грн, 9 965,1 млн дол. США та 2 834,6 млн євро.
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Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила:
  • в гривні 17,80% річних,
  • у доларах США — 4,25% річних,
  • у євро — 3,25% річних.

Що з військовими ОВДП

Також у регулятора розповіли, що найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 серпня 2025 року він становив:
  • 108 004,3 млн грн, або 36,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 липня 2025 року — 107 343,5 млн грн, або 35,6%);
  • 1 594,1 млн дол. США, або 66,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 липня 2025 року — 1 843,2 млн дол. США, або 71,4%);
  • 262,7 млн євро, або 40,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 липня 2025 року — 247,7 млн євро, або 52,1%).
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 серпня 2025 року становив 187,0 млрд грн в еквіваленті. За останній рік він зріс більше ніж в 1,4 раза.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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