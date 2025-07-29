NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн — Finance.ua

NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс «НоваПей» (ТМ NovaPay) випустить серію «L» облігацій загальним номіналом 100 млн грн, яка стане вже 12-ою такою серією у загальній програмі їх випуску.

Як зазначається в системі розкриття інформації SMIDA, емітентом знову виступає дочірня компанія «НоваПей» — ТОВ «НоваПей Кредит», а відповідне рішення було затверджено загальними зборами учасників 16 липня.

номінал облігації 1 тис. грн. Згідно з повідомленням , облігації плануються до розміщення серед заздалегідь невизначеного кола осіб шляхом публічної пропозиції, без залучення андеррайтера,

Нині в обігу знаходяться 10 серій облігацій — от «А» до «J», кожна загальним номіналом 100 млн грн за виключенням серії «I», загальний номінал якої 90 млн грн. Вказано, що загальна номінальна вартість цінних паперів ТОВ «НоваПей Кредит», які знаходяться в обігу на момент прийняття рішення, складає 506,7% від статутного капіталу компанії.

Залучені кошти планується використати на проведення кредитних операцій для фізичних та юридичних осіб — відповідно 80% та 20%.

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