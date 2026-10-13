Нова пошта додала у застосунок можливість використання кількох номерів телефону

«Нова пошта» оновила мобільний застосунок: тепер користувачі можуть додавати до трьох номерів телефону й перемикатися між профілями без повторної авторизації. Це дасть змогу керувати посилками, прив’язаними до різних номерів, в одному застосунку.
Номери можуть бути особистими, робочими або закордонними. Користувачі також отримуватимуть сповіщення про посилки для кожного з доданих номерів.
Як додати ще один номер телефону
Щоб скористатися новою функцією, потрібно:
Відкрити мобільний застосунок «Нової пошти».
Перейти в розділ «Профіль» у правому нижньому кутку екрана.
Обрати пункт «Додати профіль».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в застосунку «Нової пошти» тепер можна перевірити, чи працює конкретне відділення під час повітряної тривоги. Компанія запровадила новий алгоритм безпеки для відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів.
Також ми писали, що «Нова пошта» призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів у разі оголошення повітряної тривоги незалежно від типу загрози. Водночас компанія може зупинити роботу конкретного об’єкта навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку.