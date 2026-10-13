Нова пошта додала у застосунок можливість використання кількох номерів телефону

Номери можуть бути особистими, робочими або закордонними

«Нова пошта» оновила мобільний застосунок: тепер користувачі можуть додавати до трьох номерів телефону й перемикатися між профілями без повторної авторизації. Це дасть змогу керувати посилками, прив’язаними до різних номерів, в одному застосунку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Номери можуть бути особистими, робочими або закордонними. Користувачі також отримуватимуть сповіщення про посилки для кожного з доданих номерів.

Як додати ще один номер телефону

Щоб скористатися новою функцією, потрібно:

Відкрити мобільний застосунок «Нової пошти». Перейти в розділ «Профіль» у правому нижньому кутку екрана. Обрати пункт «Додати профіль».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в застосунку «Нової пошти» тепер можна перевірити, чи працює конкретне відділення під час повітряної тривоги. Компанія запровадила новий алгоритм безпеки для відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів.