Як змінилися ставки за депозитами після 2022 року — Finance.ua

Як змінилися ставки за депозитами після 2022 року
Обсяги вкладів українців стрімко зростають: якщо за весь 2021 рік вони становили 615,5 млн грн, то лише за перші шість місяців 2025 року — вже 745 млн грн. Це означає, що за підсумками року сума інвестицій населення може вдвічі перевищити довоєнний рівень.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
І хоч такі обсяги є позитивним моментом, проте треба враховувати, що за цей час гривня «просіла» в 1,6 раза щодо долара.
Якими були депозитні ставки до початку повномасштабної війни
Станом на 1 січня 2022 року, за інформацією Нацбанку України, середня ставка за депозитами населення дорівнювала 4,9%.
Цей показник є усередненим та виведеним за всіма видами вкладів та рахунків, зокрема «на вимогу», які на вищевказану дату у гривнях були майже нульовими, а у доларах чи євро — 0−1%.
Але у банківських «вітринах», як зазначає ексголова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, тоді типовими пропозиціями фінустанов були строкові гривневі вклади терміном 6−12 місяців, які до оподаткування залучалися під 9−11% річних (див. графік).
«Що тоді було популярним у населення? Переважали короткі строкові (3−6 місяців) та вклади з автопролонгацією, масово — кошти „на вимогу“ на карткових/поточних рахунках. Це була дуже велика частка портфеля, яка, так би мовити, „тягнула“ середню ставку вниз. А особливостями депозитних продуктів того часу було швидке їхнє онлайн відкриття, щомісячна виплата за відсотками, усілякі бонуси за пролонгацію. Проте водночас були й доволі жорсткими умови дострокового зняття вкладів і часто з великою втратою за відсотками», — зазначає вона.
Чим же сьогодення ринку депозитів кардинально відрізняється від довоєнного періоду
По-перше, це ставки (див. графік). Після піку їхнього зростання 2023 року (20%+) наразі ринок охолов до 12−14% у гривні (строкові). Ставки за такими депозитами зараз порівняно з початком 2022 року зросли у середньому на 3%. У валюті на вклади, як і раніше, теж пропонуються вельми низькі ставки — (0,5−1,5%). Тому депозити у доларах та євро зараз ще більше не користуються попитом серед населення.
По-друге, кардинально змінилася структура попиту. Банки стали пропонувати більше коротких строків та гнучких депозитів: з частковим/достроковим зняттям, поповнювані з виплатою відсотків щомісяця на картку.
По-третє, частина заощаджень українців «пішла» в ОВДП (в т.ч. військові). Це стало справжньою модою сьогодення. А банки підхопили цю ідею і тепер пропонують пакети «депозит + облігації».
По-четверте, після рішень 2022 року щодо гарантій вкладів довіра населення до них значно зросла — це повернуло кошти в систему й збільшило частку строкових депозитів впродовж 2023−2025 років.
«На початку війни банки оперативно підвищували депозитні ставки, щоб утримати кошти клієнтів у системі. Так, Ощадбанк пропонував відсоткові ставки за гривневими депозитами на рівні 5−6%, сьогодні цей показник строком 3−6 місяців складає 12,5−13,0%. Від початку 2022 року відбулося зменшення частки валютних депозитів від 42% до 29% на сьогодні та відповідно збільшення частки гривневих депозитів, що вказує на довіру до останніх, зокрема завдяки стабільним відсотковим ставкам та державним гарантіям», — зазначає Володимир Москаленко, директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку.
Щоб підтримати клієнтів-військових, а також як прояв поваги до них, декілька банків в Україні 2022 року впровадили якісно нові депозитні вклади з підвищеними відсотковими ставками.
Таким чином, у депозитах масового «надбавляння» ставок немає, але банки використовують точкові бонуси для лояльності: акції з +0,5−1,0 п.п. до стандартних умов, гнучкий доступ до коштів (дострокове розірвання без втрати всіх нарахованих відсотків або з мінімальною втратою), пільгові комісії та пріоритетний сервіс.
Для ВПО частіше роблять короткі строки (3−6 міс.) із підвищеною гнучкістю, для військових — опції швидкого доступу до ліквідності й пакетні пропозиції (картка+депозит+страхування).
Навіщо це банкам?
- По-перше, це керована соціальна місія з реальним зменшенням кредитного ризику завдяки кращим даним і партнерським гарантіям.
- По-друге, це інвестиція у довгострокову клієнтську базу: сьогодні — підтримка у період підвищеної невизначеності, завтра — стабільні клієнти з прогнозованими доходами.
У підсумку ринок рухається від «однакових правил для всіх» до сегментованих, справедливіших умов, де продукти підлаштовано під життєву ситуацію клієнта. І це якісна зміна депозитного ринку на відміну від практик, які були наприкінці 2021 та початку 2022 років.
