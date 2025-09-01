Яка дохідність за депозитами буде у вересні — Finance.ua

Яка дохідність за депозитами буде у вересні Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Наразі депозитні ставки рухаються в різних напрямках.

Про те, скільки зараз можна заробити на депозиті в невеликому банку та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді « Мінфіну ».

Ідея Банк підвищив дохідність гривневих депозитів на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 17% річних. підвищив дохідність гривневих депозитів на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 17% річних.

Таскомбанк збільшив заробітки приватних клієнтів за всією лінійкою вкладів у гривні на 0,1 в.п. Тепер на депозиті на 12 місяців тут можна заробити 16,1% річних, на 9 місяців — 15,85% річних, на 6 місяців — 15,6% річних, на 3 місяці — 15,1% річних. збільшив заробітки приватних клієнтів за всією лінійкою вкладів у гривні на 0,1 в.п. Тепер на депозиті на 12 місяців тут можна заробити 16,1% річних, на 9 місяців — 15,85% річних, на 6 місяців — 15,6% річних, на 3 місяці — 15,1% річних.

Альянс Банк порізав дохідність всіх своїх гривневих строкових депозитів: на 0,25 в.п. схудли відсотки за вкладами на рік (до 14,25% річних), на 6 та 3 місяці (до 14,75% річних). Дохідність депозитів в нацвалюті на 9 місяців знизилася на 0,15 в.п. — до 15,35% річних. Банк також зменшив на 0,15 в.п. дохідність вкладів у доларі на 6 та 3 місяців — до 0,7% річних. порізав дохідність всіх своїх гривневих строкових депозитів: на 0,25 в.п. схудли відсотки за вкладами на рік (до 14,25% річних), на 6 та 3 місяці (до 14,75% річних). Дохідність депозитів в нацвалюті на 9 місяців знизилася на 0,15 в.п. — до 15,35% річних. Банк також зменшив на 0,15 в.п. дохідність вкладів у доларі на 6 та 3 місяців — до 0,7% річних.

Восток Банк зменшив на 1.в.п. — до 15,5% річних — відсотки за гривневими вкладами на 6 місяців.

Радабанк на 0,25 в.п. знизив дохідність депозитів в доларі на 12 та 3 місяці, і тепер платить за ними 2,25% річних і 2% річних відповідно. На 0,15 в.п. — до 2,35% — тут зменшено також дохідність депозитів у доларі на 9 місяців.

МТБ Банк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на євровкладах. На 0,2 в.п. банк порізав дохідність депозитів на 12 і 9 місяців, і тепер платить за ними 0,7% річних та 0,6% річних відповідно. На 0,15 в.п. знижено ставки за вкладами на 6 місяців (до 0,55% річних) та 3 місяці (до 0,4% річних). зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на євровкладах. На 0,2 в.п. банк порізав дохідність депозитів на 12 і 9 місяців, і тепер платить за ними 0,7% річних та 0,6% річних відповідно. На 0,15 в.п. знижено ставки за вкладами на 6 місяців (до 0,55% річних) та 3 місяці (до 0,4% річних).

Що говорить про дохідність депозитів НБУ

Національний банк завжди закликав банкірів активніше залучати кошти населення на строкові гривневі депозити, в тому числі пропонуючи привабливі ставки за ними. Адже таким чином зв’язується грошова маса та зменшується інфляційний тиск.

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Але найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними.

Купуйте, коли на вулицях ллється кров — навіть якщо вона ваша. Саме з цих слів британського банкіра Натана Ротшильда почав свій виступ під час онлайн-конференції InvestFestзасновник Gonzo Invest — Павло Бойко. Тож, зовсім не дивно, що перше, на чому акцентував спікер, стали його слова про те, що найкращий час для купівлі активів — під час криз та війн. Як сказав Бойко, більше всього ризикує той, хто не ризикує, але ризик завжди треба прораховувати. Детально його виступ тут.

