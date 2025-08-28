Банківські депозити у вересні: ТОП-10 у гривні та валюті (інфографіка) — Finance.ua

Банківські депозити у вересні: ТОП-10 у гривні та валюті (інфографіка) Сьогодні 17:03 — Кредит&Депозит

Банківські депозити у вересні: ТОП-10 у гривні та валюті (інфографіка)

На депозитному ринку намітилося пожвавлення. За останні два тижні відразу шість банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів.

Про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді « Мінфіну ».

Прогноз дохідності депозитів на вересень

Очікують на поступове сповільнення інфляції й фінансисти. А тому у вересні банки особливо не підвищуватимуть дохідність за гривневими депозитами та вкладами, обмежуючись разовими акціями, за необхідності набрати додаткові ресурси під конкретні програми вкладень або для підтримки існуючої бази фондування.

Рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у вересні у банках із вітчизняним капіталом перебуватиме в межах:

3 місяці — до 14,5−17% річних,

6 місяців — до 14,6−16,5% річних,

9 місяців — до 15,7−17% річних,

12 місяців — до 15,5−17% річних.

Держбанки та «дочки» іноземців традиційно даватимуть на 1−3,5% річних менше за кожним із перерахованих вище строків.

За валютними депозитами ставки поки що особливо не зміняться. Частина банків знизять їх на тлі попередніх та майбутніх знижень ставок ЄЦБ та перспективи їхнього зниження у вересні Федрезервом США. Ставки за валютними депозитами та вкладами у вересні в переважній кількості фінустанов залишаться в межах від 0,1% до 1,3−1,5% річних у євро та від 0,1% до 2% річних у доларі.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Частка ФОП у структурі вкладників на початок серпня склала 3,2%, а їхня частка у загальній сумі вкладів — 11,3%. Сума коштів на рахунках підприємців досягла 167,7 млрд грн. Важливо, що депозити фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.