Українці зберігають на банківських рахунках майже півтора трильйони гривень — Finance.ua

Українці зберігають на банківських рахунках майже півтора трильйони гривень
Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.
З цієї суми:
- депозити у національній валюті становили 959,7 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті — 522,9 млрд грн (зростання на 4,2 млрд грн).
Частка ФОП у структурі вкладників на початок серпня склала 3,2%, а їхня частка у загальній сумі вкладів — 11,3%. Сума коштів на рахунках підприємців досягла 167,7 млрд грн. Важливо, що депозити фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Скільки грошей українці тримають у банках
Розподіл за розмірами:
- до 10 грн — 41,09% вкладників;
- від 10 до 200 000 грн — 56,99% вкладників або 27,66% від суми вкладів;
- від 200 000 до 400 000 грн — 0,97% вкладників або 12,91% від суми вкладів;
- від 400 000 до 600 000 грн — 0,37% вкладників або 8,64% від суми вкладів;
- понад 600 000 грн — 0,58% вкладників або 50,79 від суми вкладів.
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
- до 3 місяців — 17,33%;
- від 3 до 6 місяців — 7,22%;
- від 6 місяців до року — 4,53%;
- більше року — 0,82%.
Нагадуємо, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
