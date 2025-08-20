У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування — Finance.ua

У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування

687,0 тис. грн гарантованого відшкодування, пише Протягом липня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються,пише ФГВФО

З цих коштів 405,5 тис. грн отримали вкладники АТ «БАНК СІЧ».

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом липня 2025 року

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала понад 104,9 млрд грн.

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 1 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,49 млрд грн. Зазначимо, у червні поточного року Фонд гарантування вкладів перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24.02.2022, складає понад 9 млрд грн. Відтак Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками банків, які звернулись за належними їм виплатами.

Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.