У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування — Finance.ua

У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тис. грн відшкодування
Протягом липня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 687,0 тис. грн гарантованого відшкодування, пише ФГВФО.
З цих коштів 405,5 тис. грн отримали вкладники АТ «БАНК СІЧ».
Виплати вкладникам у розрізі банків протягом липня 2025 року
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала понад 104,9 млрд грн.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 1 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,49 млрд грн. Зазначимо, у червні поточного року Фонд гарантування вкладів перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн.
Довідка Finance.ua:
- Обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24.02.2022, складає понад 9 млрд грн. Відтак Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками банків, які звернулись за належними їм виплатами.
