Коли ставки за депозитами підуть вниз — думка банкіра

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Але найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними.

Про це розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Як знизяться ставки за депозитами

У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток.

Власне це твердження хоч і має присмак реклами, але вже 11 вересня НБУ може знизити облікову ставку на 0,5−1 відсоткових пункта — до 14,5−15%. Ринок очікує, що дзеркальні зміни стануться за іншими монетарними інструментами.

За словами банкіра, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, може знизитися до 18,5−18%. І це буде прямою ознакою поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.

Замотаєв додає, що НБУ має вдосталь економічних підстав для зниження облікової ставки, зокрема, зниження інфляції, що спостерігається протягом останніх 3 місяців. Тому очікується, що й ставки за кредитами також повільно підуть вниз.

Корекція монетарних інструментів — це сигнал до скорочення депозитних ставок. Проте комерційні банки заздалегідь підготувалися до таких змін, відтак вже до кінця вересня можна очікувати, що скорочення дохідності за гривневими вкладами набуде «масового характеру», — пояснює банкір.

Він прогнозує таке скорочення ставок:

Середні ставки за банківськими вкладами скоротяться не менш як на 0,5−1%.

Залежно від рішення НБУ та терміну депозиту вони складатимуть до 12−13,5% річних.

Найбільші ставки, як і раніше, діятимуть за вкладами терміном 6−9 місяців та 1 рік — в середньому на рівні 13−13,5% річних.

Разом з тим банкір вважає, що деякі банки можуть нетривалий час пропонувати клієнтам додаткові бонуси за відкриття депозитів — для заохочення нових вкладників.

Такі бонуси можуть сягати дорівнювати приблизно 1% до базових ставок. Тобто максимальний прибуток від вкладів на 6−9 місяців, а також на 1 рік може скласти до 14,5% річних.

Довідка Finance.ua:

Скільки грошей українці тримають у банках:

Розподіл за розмірами:

до 10 грн — 41,09% вкладників;

від 10 до 200 000 грн — 56,99% вкладників або 27,66% від суми вкладів;

від 200 000 до 400 000 грн — 0,97% вкладників або 12,91% від суми вкладів;

від 400 000 до 600 000 грн — 0,37% вкладників або 8,64% від суми вкладів;

понад 600 000 грн — 0,58% вкладників або 50,79 від суми вкладів.

