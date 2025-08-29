0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли ставки за депозитами підуть вниз — думка банкіра

Кредит&Депозит
85
Коли ставки за депозитами підуть вниз — думка банкіра
Коли ставки за депозитами підуть вниз — думка банкіра
Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Але найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними.
Про це розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.
Читайте також
Як знизяться ставки за депозитами
У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток.
Власне це твердження хоч і має присмак реклами, але вже 11 вересня НБУ може знизити облікову ставку на 0,5−1 відсоткових пункта — до 14,5−15%. Ринок очікує, що дзеркальні зміни стануться за іншими монетарними інструментами.
За словами банкіра, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, може знизитися до 18,5−18%. І це буде прямою ознакою поступового зниження дохідності за гривневими вкладами.
Читайте також
Замотаєв додає, що НБУ має вдосталь економічних підстав для зниження облікової ставки, зокрема, зниження інфляції, що спостерігається протягом останніх 3 місяців. Тому очікується, що й ставки за кредитами також повільно підуть вниз.
Корекція монетарних інструментів — це сигнал до скорочення депозитних ставок. Проте комерційні банки заздалегідь підготувалися до таких змін, відтак вже до кінця вересня можна очікувати, що скорочення дохідності за гривневими вкладами набуде «масового характеру», — пояснює банкір.
Він прогнозує таке скорочення ставок:
  • Середні ставки за банківськими вкладами скоротяться не менш як на 0,5−1%.
  • Залежно від рішення НБУ та терміну депозиту вони складатимуть до 12−13,5% річних.
  • Найбільші ставки, як і раніше, діятимуть за вкладами терміном 6−9 місяців та 1 рік — в середньому на рівні 13−13,5% річних.
Разом з тим банкір вважає, що деякі банки можуть нетривалий час пропонувати клієнтам додаткові бонуси за відкриття депозитів — для заохочення нових вкладників.
Такі бонуси можуть сягати дорівнювати приблизно 1% до базових ставок. Тобто максимальний прибуток від вкладів на 6−9 місяців, а також на 1 рік може скласти до 14,5% річних.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

Скільки грошей українці тримають у банках:
Розподіл за розмірами:
  • до 10 грн — 41,09% вкладників;
  • від 10 до 200 000 грн — 56,99% вкладників або 27,66% від суми вкладів;
  • від 200 000 до 400 000 грн — 0,97% вкладників або 12,91% від суми вкладів;
  • від 400 000 до 600 000 грн — 0,37% вкладників або 8,64% від суми вкладів;
  • понад 600 000 грн — 0,58% вкладників або 50,79 від суми вкладів.
Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems