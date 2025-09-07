0 800 307 555
Частка непрацюючих кредитів скоротилася до десятирічного мінімуму

Кредит&Депозит
14
Частка непрацюючих кредитів скоротилася до десятирічного мінімуму
Частка непрацюючих кредитів скоротилася до десятирічного мінімуму
Станом на 1 серпня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько десятиліття тому — 26,1%. Це на 4,2 в. п. менше порівняно з показником на початок року.
Про це повідомили у Національному банку України.

Що сприяло скороченню рівня NPL

Як зазначають у регуляторі, головним фактором скорочення частки NPL у січні — липні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.
Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 149,6 млрд грн, або на 11,5% до 1,448 трлн грн.
Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 14,8 млрд грн, або на 3,8%.
Частка NPL фізичних осіб за 7 місяців 2025 року знизилася на 1,7 в. п. до 13,8%, бізнесу — на 4,8 в. п. до 34,1%.
Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 серпня 2025 року становить 20,7% у державних банках та 15,3% - загалом у банківській системі.
Нагадаємо, за словами директорки з управління ризиками, членкині правління Глобус Банку, Олени Єрмолової, у разі завершення війни чи зупинки активних бойових дій та відновлення економіки, частка непрацюючих кредитів може суттєво зменшитися.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
