Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 27%: до рівня на початок війни — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 27%: до рівня на початок війни

Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 27%: до рівня на початок війни
Частка непрацюючих кредитів скоротилася до 27%: до рівня на початок війни
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня 2025 року скоротилася до 27,0%, або на 3,3 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.
Про це пише НБУ.
Поточна частка NPL близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року — на початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.
У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.
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Визначальним фактором скорочення частки NPL у першому півріччі 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3% до 1,432 трлн грн.
Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя знизилася на 1,5 в. п. до 14,0%, бізнесу — на 3,5 в. п. до 35,5%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
  • у приватних українських банках — до 9,9%;
  • у банках з іноземним капіталом — до 9,5%;
  • у державних банках — до 38,5%.
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Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% - загалом у банківській системі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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