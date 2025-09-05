ФГВФО продовжив програму реструктуризації кредитів для фізосіб до серпня 2026 року
З 1 вересня 2025 року набрало чинності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) № 813 від 18.08.2025, яким затверджено Умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб — позичальників банків, що ліквідуються, у період дії воєнного стану. Програма спрощеного погашення заборгованості продовжена ще на рік — до 31 серпня 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Хто може приєднатися до програми
До програми можуть долучитися фізичні особи-позичальники банків, що ліквідуються, за винятком тих, чиї кредити вже були реструктуризовані відповідно до попередніх рішень Фонду.
Для фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії, за умови щомісячного погашення:
- іпотечні кредити — від 10 тис. грн;
- кредити з платіжних карток (заборгованість понад 100 тис. грн) — від 5 тис. грн;
- інші кредити — від 1 тис. грн.
Позичальник може повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом періоду ліквідації банку. Для участі у програмі необхідно подати заяву до банку-позикодавця та здійснити платіж за кредитним договором.
Умови реструктуризації для бізнесу
Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють уніфіковані умови реструктуризації, які передбачають:
- перший внесок 5%;
- щомісячну амортизацію;
- повне погашення основної суми, процентів та комісій протягом процедури ліквідації.
Процентна ставка залежить від тривалості реструктуризації:
- до 18 місяців — 0,1% річних;
- 19−24 місяці — 3%;
- більше 24 місяців — 5%.
Період погашення визначається клієнтом, але повне погашення має відбутися не пізніше ніж за півроку до завершення ліквідації банку.
Юридичним особам та ФОП необхідно звернутися до банку-кредитора для консультації щодо пакета документів та плану дій.
