ФГВФО продовжив програму реструктуризації кредитів для фізосіб до серпня 2026 року

З 1 вересня 2025 року набрало чинності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) № 813 від 18.08.2025, яким затверджено Умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб — позичальників банків, що ліквідуються, у період дії воєнного стану. Програма спрощеного погашення заборгованості продовжена ще на рік — до 31 серпня 2026 року.

Хто може приєднатися до програми

До програми можуть долучитися фізичні особи-позичальники банків, що ліквідуються, за винятком тих, чиї кредити вже були реструктуризовані відповідно до попередніх рішень Фонду.

Для фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії, за умови щомісячного погашення:

іпотечні кредити — від 10 тис. грн;

кредити з платіжних карток (заборгованість понад 100 тис. грн) — від 5 тис. грн;

інші кредити — від 1 тис. грн.

Позичальник може повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом періоду ліквідації банку. Для участі у програмі необхідно подати заяву до банку-позикодавця та здійснити платіж за кредитним договором.

Умови реструктуризації для бізнесу

Для юридичних осіб та ФОП з серпня 2023 року діють уніфіковані умови реструктуризації, які передбачають:

перший внесок 5%;

щомісячну амортизацію;

повне погашення основної суми, процентів та комісій протягом процедури ліквідації.

Процентна ставка залежить від тривалості реструктуризації:

до 18 місяців — 0,1% річних;

19−24 місяці — 3%;

більше 24 місяців — 5%.

Період погашення визначається клієнтом, але повне погашення має відбутися не пізніше ніж за півроку до завершення ліквідації банку.

Юридичним особам та ФОП необхідно звернутися до банку-кредитора для консультації щодо пакета документів та плану дій.

