ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків, де фізичні особи зберігали 1,306 трлн грн. Від початку року обсяг вкладів зріс на 7,4% — тобто на 90 млрд грн.

ПриватБанку — 472,8 млрд грн та Ощадбанку — 220,7 млрд грн. Найбільше заощаджень українці тримають у державних— 472,8 млрд грн та— 220,7 млрд грн.

Третє місце посідає приватний Універсал Банк із 91,2 млрд грн.

Далі в рейтингу йдуть:

Райффайзен Банк (іноземна банківська група) — 75,6 млрд грн,

ПУМБ (приватний) — 59,9 млрд грн,

УкрСиббанк (іноземна банківська група) — 52 млрд грн.

ТОП-20 банків, де українці тримають кошти (млрд грн)

Банк Кошти фізосіб Зокрема кошти на вимогу ПриватБанк 472,8 388,6 Ощадбанк 220,7 126,9 Універсал Банк 91,2 66,1 Райффайзен Банк 75,6 57,3 ПУМБ 59,9 36,0 Укрсиббанк 52,0 40,1 Сенс БАНК 47,7 19,3 Укрексімбанк 38,1 13,3 Укргазбанк 34,7 20,0 ОТП Банк 33,0 22,8 абанк 24,0 7,3 Креді Агріколь Банк 23,6 16,1 Кредобанк 21,0 12,9 Південний 18,2 8,7 Прокредит Банк 12,5 4,2 Таскомбанк 11,6 2,6 Банк Восток 7,8 4,7 Аккордбанк 7,0 1,5 Банк Кредит Дніпро 5,6 1,8 Банк Львів 4,7 0,9

Нагадаємо, у II кварталі 2025 року середня ставка за новими гривневими вкладами (включно з коштами на вимогу) зросла на 0,7 п. п. і становила 10,5% річних.

Українські банки очікують монетарних змін від Національного банку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю;

станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Але найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними;

