0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші

Кредит&Депозит
70
ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші
ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші
Станом на 1 серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків, де фізичні особи зберігали 1,306 трлн грн. Від початку року обсяг вкладів зріс на 7,4% — тобто на 90 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Найбільше заощаджень українці тримають у державних ПриватБанку — 472,8 млрд грн та Ощадбанку — 220,7 млрд грн.
Третє місце посідає приватний Універсал Банк із 91,2 млрд грн.
Далі в рейтингу йдуть:
  • Райффайзен Банк (іноземна банківська група) — 75,6 млрд грн,
  • ПУМБ (приватний) — 59,9 млрд грн,
  • УкрСиббанк (іноземна банківська група) — 52 млрд грн.

ТОП-20 банків, де українці тримають кошти (млрд грн)

БанкКошти фізосібЗокрема кошти на вимогу
ПриватБанк472,8388,6
Ощадбанк220,7126,9
Універсал Банк91,266,1
Райффайзен Банк75,657,3
ПУМБ59,936,0
Укрсиббанк52,040,1
Сенс БАНК47,719,3
Укрексімбанк38,113,3
Укргазбанк34,720,0
ОТП Банк33,022,8
абанк24,07,3
Креді Агріколь Банк23,616,1
Кредобанк21,012,9
Південний18,28,7
Прокредит Банк12,54,2
Таскомбанк11,62,6
Банк Восток7,84,7
Аккордбанк7,01,5
Банк Кредит Дніпро5,61,8
Банк Львів4,70,9
Нагадаємо, у II кварталі 2025 року середня ставка за новими гривневими вкладами (включно з коштами на вимогу) зросла на 0,7 п. п. і становила 10,5% річних.

Довідка Finance.ua:

  • Українські банки очікують монетарних змін від Національного банку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю;
  • станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема ФОПів) у банках України досягла 1,482 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Але найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними;
  • детальніше про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиціїБанки УкраїниНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems