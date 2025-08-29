Україна подала проти росії позов про збитки ще одного банку — Finance.ua

Україна подала проти росії позов про збитки ще одного банку Сьогодні 15:00 — Фондовий ринок

8 серпня 2025 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав черговий позов проти росії за збитками, завданими українським банкам російською військовою агресією. Позов подано за збитками ПАТ «КБ «Південкомбанк» на суму понад 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє ФГВФО.

За попередніми оцінками Фонду, внаслідок російської військової агресії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 загальна сума втрат банків, переданих під його управління, складає 84 мільярди гривень. Цей висновок не остаточний, оцінка триває.

«На сьогодні встановлено, що мало не кожен банк з понад ста, що були передані під управління Фонду гарантування вкладів, з 2014 року втратив на окупованих територіях як нерухомість (заставну або безпосередньо на балансі), так і кредити, що були видані суб’єктам господарювання, які вели бізнес на цих територіях до окупації, а також цінні папери зареєстрованих там емітентів тощо.

Просто списати такі активи означало б позбавити кредиторів банків та державу шансів на відшкодування, а крім того, це стало б свідченням безкарності росії. Тому Фонд гарантування не збирається змиритися з втратою українських активів. Ми уже подали п’ять позовів проти агресора, два з них виграли, нові позови на підході" - повідомив Віктор Новіков.

Позови, за якими суди ухвалили рішення на користь Фонду гарантування вкладів — це справа ПАТ «КБ «УФС» на 1,9 мільярда гривень та груповий позов, у якому об’єднано ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «ЕРДЕ БАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ «ФОРТУНА-БАНК», на загальну суму 498,5 млн грн.

Крім того на розгляді судів першої інстанції наразі перебувають ще три справи: позови Фонду проти росії за збитками ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» на 651 млн грн; груповий позов за збитками банків ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» на понад 920 млн грн та вищезгаданий позов за збитками ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на суму понад 2,8 млрд грн. Паралельно триває підготовка нових позовних заяв проти країни-агресора росії.

Отримані позитивні рішення судів передаються до виконавчої служби та можуть бути виконані в юрисдикціях, де зберігаються заморожені російські активи.

Що стосується втрат, завданих банкам російською агресією уже під час повномасштабної війни, то їх відшкодування може бути здійснене за механізмом Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України (RD4U). На сьогодні Реєстр поки приймає заяви лише від фізичних осіб. Тільки-но буде відкрито прийом від юридичних осіб, Фонд передаватиме відповідні матеріали щодо неплатоспроможних банків.

