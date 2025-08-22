До 20 фінустанов займуться відкритим банкінгом — Finance.ua

До 20 фінустанов займуться відкритим банкінгом Сьогодні 08:33 — Валюта

До 20 фінустанов займуться відкритим банкінгом

Відкритий банкінг дозволяє збирати дані клієнтів із різних банків і використовувати їх для створення персоналізованих пропозицій у фінансових та комерційних сервісах.

Про це розповіли учасники круглого столу «Відкритий банкінг — нові можливості для українських клієнтів та бізнесу», проведеного «Фінансовим клубом».

Керівниця напряму з розвитку цифрових та платіжних сервісів Сенс Банку Олена Насікан пояснила, що персональні пропозиції — це коли про вас все знають і нададуть те, що вам потрібно, в той момент, коли вам це потрібно.

«Зараз інформація про клієнта — фінансова, ідентифікаційна, геопозиція, про витрати коштів і про магазини, які він відвідує — це „цифрова нафта“. На базі цього можна збирати профіль клієнта: чим він користується, що йому цікаво, і пропонувати товар, продукцію, фінансові послуги», — розповіла Олена Насікан.

Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян відзначив, що подібний персоналізований підхід уже використовувався у проєктах на кшталт «Власний рахунок» — ще до запуску Open Banking.

«Коли ти в „Сільпо“ витрачаєш кошти, їх скорингова модель, згідно з твоїми витратами і товарами, які купуєш, встановлює кредитний ліміт. Ось це індивідуальний підхід», — каже Місак Арзуманян.

Комерційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський додав, що профіль клієнта буде «насичуватися» його витратами, на основі яких йому можна буде пропонувати фінансові продукти.

Він навів приклад вже діючого спільного продукту із трьома банками, зокрема і Сенс Банком, в рамках сервісу «Оплатити частинами від Rozetka», який конкурує з банківськими продуктами, на маркетплейсі Rozetka.

«Три банки об’єднані, і ми працюємо з ними по комерційному APT. І фактично створити „міні“ Open Banking на чотирьох учасників, щоб полегшити будь-якому клієнту покупку», — сказав він.

Масового використання таких рішень не буде, проте відкритий банкінг дозволить створювати точкові, кросплатформені та нішеві пропозиції для клієнтів, що підвищить ефективність фінансових сервісів і поліпшить клієнтський досвід.

