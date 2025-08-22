Чи очікувати сюрпризів від долара в кінці літа: прогноз банкіра — Finance.ua

Чи очікувати сюрпризів від долара в кінці літа: прогноз банкіра Сьогодні 09:00 — Валюта

В останні дні літа загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться. З одного боку, курс долара «борсатиметься» між 41,4−41,8 гривні, а курс євро, попри світову непевність, скоріш за все, не вийде за межі 49 гривень, перебуваючи в проміжку 48−49 грн.

Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

«На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності. Звісно, ми не враховуємо поточні курсові зміни (ринок живий, тому годі чекати статики), проте в глобальних сенсах такі зміни не стануть вельми значущими або системними», — вважає банкір.

За його словами, як і раніше, курс долара залежатиме від двох головних факторів: це стратегія Нацбанку, яка унеможливлює різкі стрибки, та загальний стан економіки і зниження споживчих цін (гривня отримує додатковий захист, додаткову міцність, а це фактично «щеплення» від покупецького ажіотажу на валюту).

«Ми очікуємо, що до осені курсові показники залишаться більш-менш притомними та основні умови на ринку не зміняться, тобто за мінімальних поточних курсових змін, різниця курсів купівлі/продажу буде вкрай незначною, а показники міжбанку і готівкового ринку будуть майже однаковими», — каже Лєсовий.

Щодо курсу євро, то він, за словами експерта, як і раніше, залежатиме від світових котирувань пари долар/євро. Тут також варто очікувати «стабільну мінливість» — курс євро навряд чи здатен істотно зрости, а долар істотно обвалитися, і навпаки. Наразі мова йде про мінімальні коливання співвідношення цих валют.

Довідка Finance.ua:

Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти. Зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків. Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв у своєму огляді.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41,00 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,05 до 41,75 гривень.

У другій половині серпня 2025 року активізувалися дії, спрямовані на припинення вогню чи навіть оголошення перемир’я між Україною та росією. З огляду на великий потенціал призупинення бойових дій найближчим часом, постало питання, чи вплинуть позитивні зрушення на курс долара та євро — про це розказав Доктор економічних наук Олексій Плотніков.

