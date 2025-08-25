Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни — прогноз економіста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни — прогноз економіста

Валюта
245
Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни — прогноз економіста
Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни — прогноз економіста
У другій половині серпня 2025 року активізувалися дії, спрямовані на припинення вогню чи навіть оголошення перемир’я між Україною та росією. З огляду на великий потенціал призупинення бойових дій найближчим часом, постало питання, чи вплинуть позитивні зрушення на курс долара та євро.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини. Live розповів, що буде з курсом валют в Україні після завершення війни.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Невелике зміцнення національної валюти останніми тижнями пов’язують з новинами і прогнозами, що стосуються перемовин, та з очікуванням позитивних результатів.
Плотніков підтвердив, що існують позаекономічні чинники, здатні вплинути на курсові показники в Україні. «Водночас нашим громадянам не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися», — пояснив експерт.
В питанні вартості американської валюти важливе значення має не сам факт припинення бойових дій, а продовження фінансування державного бюджету з боку міжнародних партнерів, за рахунок чого підтримуються різні статті видатків, плюс початок відбудови України.
«Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни. А чинники перемовин самі по собі не формують динаміку курсу», — констатував економіст.
Він додав, що одного факту перемир’я недостатньо, аби американська валюта почала дешевшати. Об’єктивних підстав для знецінення долара не буде. Лише у випадку виходу на український ринок корпорацій/урядів, які зможуть створити нові робочі місця і вкладати гроші у відбудову, можна буде говорити про потенціал для протилежної курсової динаміки.
Читайте також
Тож висновок один: гривня надалі знецінюватиметься до кінця 2025 року, оскільки не передбачається жодних надзвичайних надходжень валюти, аби за рахунок великої пропозиції долар дешевшав. Просто за умови стійкого припинення бойових дій курс або зафіксується на поточному рівні, або зростатиме дуже повільно.
Що стосується євро, то формування офіційного курсу взагалі не має відношення до України, оскільки динаміка залежить від торгівельно-економічних відносин Європейського Союзу зі Сполученими Штатами Америки. Питання війни ніяк не впливає на показники, в чому наші громадяни могли переконатися, коли президент США Дональд Трамп увів митні тарифи на імпорт.
📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems