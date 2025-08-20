До кінця 2025 року курс залишиться стабільним, або навіть нижче — прогноз експертки Сьогодні 12:10 — Валюта

До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче.

Про це розповіла головна економістка Dragon Capital та учасниця Наглядової ради ЦЕС Олена Білан у подкасті «Що з економікою?»

«У Національного банку більше можливостей маневрувати і більше можливостей утримувати курс більш-менш стабільним. Тож можливо, що до кінця року ми взагалі не побачимо суттєвих зсувів», — розповіла експертка.

За її словами, прогнозування курсу долара — складне завдання, яке схоже на «вгадування», адже все залежить від майбутніх дій НБУ.

«Я колись бачила дослідження, що найкраща модель для прогнозування валютного курсу — це Random Walk, яка базується на випадкових кроках. Тобто ми фактично вгадуємо. Потім з’явилося інше дослідження, що все ж таки існують моделі, які прогнозують краще, ніж „випадкові кроки“, але не набагато», — зазначила Білан.

Вона наголосила, що в українських умовах прогнозувати особливо складно, бо на курс впливають дії НБУ.

«Тобто ми намагаємося вгадати, що зробить Національний банк, бо валютний ринок залишається під його контролем. Головна ціль усіх дій НБУ — це повернути інфляцію до цілі і там її утримувати. А валютний курс є інструментом досягнення інфляційної цілі», — прокоментувала головна економістка Dragon Capital.

Вона додала, що головний фактор, що тисне на ціни і не дає інфляції суттєво знизитись — це дефіцит кадрів, який розганяє зарплати.

«На ринку праці вже з 2023 року відчувається суттєвий дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, що підштовхує зарплати вгору. І оскільки мобілізація продовжується, цей дефіцит кадрів залишається суттєвим, і зарплати продовжують зростати», — зазначила Білан.

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 43.5 грн/дол. замість попередніх 44 грн/дол.

«Ми прогнозуємо курс гривні на рівні 43.5 грн/дол. США на кінець 2025 року і 46.0 грн/дол. США на кінець 2026 року в сценарії „тривалої війни“. Зважаючи на посилення інфляційного тиску і покращення стану платіжного балансу в сценарії „стійкого перемир’я“, ми очікуємо, що НБУ буде тримати гривню стабільною відносно долара США на рівні біля 44 грн/дол. США», — сказано в прогнозі.

Як сказано в тижневому огляді інвесткомпанії ICU, на початку серпня Національний банк збільшив обсяг валютних інтервенцій і водночас зміцнив гривню до чотиримісячного максимуму. Протягом усього минулого тижня регулятор утримував курс майже на цьому рівні.

«Національний банк неочікувано посилив гривню на початку серпня. Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця. Цілком можливо, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення», — прогнозують аналітики.

