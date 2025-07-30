Скільки коштуватиме долар наприкінці 2025 року — оновлений прогноз Dragon Capital Сьогодні 17:02 — Валюта

Скільки коштуватиме долар наприкінці 2025 року — оновлений прогноз Dragon Capital

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 43.5 грн/дол. замість попередніх 44 грн/дол.

Про це свідчить інформація в оновленому макропрогнозі компанії на 2025 рік.

43.5 грн/дол. США на кінець 2025 року і 46.0 грн/дол. США на кінець 2026 року в сценарії „тривалої війни“. Зважаючи на посилення інфляційного тиску і покращення стану платіжного балансу в сценарії „стійкого перемир’я“, ми очікуємо, що НБУ буде тримати гривню стабільною відносно долара США на рівні біля 44 грн/дол. США», — сказано в прогнозі. «Ми прогнозуємо курс гривні на рівнів сценарії „тривалої війни“. Зважаючи на посилення інфляційного тиску і покращення стану платіжного балансу в сценарії „стійкого перемир’я“, ми очікуємо, що НБУ буде тримати гривню стабільною відносно долара США на рівні біля 44 грн/дол. США», — сказано в прогнозі.

Таблиця: dragon-capital.com

Аналітики компанії очікують, що в сценарії «тривалої війни» розширення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами в 2026 році, яке тривало з початку війни, загальмується, але дефіцит залишиться високим на рівні $44 млрд через значні потреби економіки в імпорті. В сценарії «стійкого перемир’я» дефіцит скоротиться до $36 млрд дол.

Неочікуваною позитивною тенденцію на початку 2025 року стало суттєве скорочення відтоку капіталу з приватного сектора (до нуля за п’ять місяців 2025 року з $5 млрд за п’ять місяців 2024 року).

«Ми очікуємо, що відтоки капіталу з приватного сектору залишаться помірними на горизонті прогнозування, що разом із суттєвими обсягами зовнішньої фінансової допомоги дозволить підтримати золотовалютні резерви НБУ на високому рівні. Ми прогнозуємо тимчасове зростання резервів НБУ до $52 млрд на кінець 2025 року завдяки надходженню надлишкових обсягів зовнішнього фінансування та їх зниження у 2026 році в результаті використання буферу ліквідності, накопиченого в цьому році. Так, за нашим прогнозом, резерви НБУ в 2026 році знизяться до $42 млрд в сценарії „тривалої війни“ та до $45 млрд — в сценарії „стійкого перемир’я“, проте залишаться суттєво вище, ніж $31 млрд перед війною», — зазначають у Dragon Capital.

Високий рівень резервів дозволить Нацбанку продовжувати використовувати валютно-курсову політику для досягнення інфляційної цілі, зберігаючи макрофінансову і зовнішню стабільність.

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«Ми продовжуємо очікувати незначне послаблення курсу гривні відносно долару США в другому півріччі поточного року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту», — додали аналітики.

Нагадаємо, як повідомляє The Economist, на 8 місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака піднялася українська гривня. Біг-Мак коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара. Тобто курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар.

Українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих 3 місяців.

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