Експерти радять, чи вигідно зараз купувати долари в Україні — Finance.ua

Експерти радять, чи вигідно зараз купувати долари в Україні Сьогодні 14:33 — Валюта

Експерти радять, чи вигідно зараз купувати долари в Україні

Яких «сюрпризів» очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом, скільки коштують долар та євро в обмінниках, що купувати, а що продавати. Фінансові експерти дали поради, пише ТСН

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За словами експертів, ще тиждень на фінансовому ринку України збережеться хитка рівновага.

«Стежимо за перемовинами США з ЄС щодо ввізних мит на імпорт євротоварів у США. Дедлайн, нагадаю, 1 серпня, — говорить Андрій Шевчишин. — Напередодні минулих вихідних з’явились новини, що розглядається мінімум ставки мит для ЄС — 10−15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо по нижній межі — ймовірно, що євро повернеться на траєкторію зростання. Ну й, відповідно, якщо пропоновані мита залишаться на рівні 30%, то євро продовжить дешевшати до долара. Очікую, що курс долара в готівці залишиться поблизу 42 грн, курс готівкового євро — 48,5−49 грн. Середньостроково девальваційний тиск для гривні зберігається».

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Олег Пендзин висловив сумнів, що до 1 серпня буде досягнуто домовленостей між США і ЄС щодо мит.

«Не виключаю, що цей термін учергове буде продовжений, — оцінює Олег Пендзин. — Також, враховуючи, що Нацбанк днями погіршив макроекономічний прогноз розвитку України, зокрема, рівень інфляції у 2025 році буде не нижчим за 9,7% (попередній прогноз НБУ у квітні — 8,7%, — Авт.), можна прогнозувати, що курс долара, зростання якого також прискорює інфляцію, поки залишиться незмінним — близько 42 грн/долар».

Андрій Забловський теж не прогнозує на тижні помітних змін курсу гривні як до долара, так і до євро: «Багато що залежатиме від риторики перемовин між США і ЄС, жорсткі заяви сторін можуть викликати тимчасові коливання котирувань пари долар-євро, але торги там тривають. В Україні поки не очікую, що євро сягне 50 гривень. А долар Нацбанк утримуватиме на рівні 42 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Екперти вважають, що тепер сприятливий час для вкладання вільних коштів у валютні інструменти.

«Серпень — місяць початку щорічної девальвації гривні, — говорить Андрій Шевчишин. — Тому, поки ринок спокійний, варто „підбирати“ долари, тобто не купувати їх для спекуляцій, а поступово накопичувати, розраховуючи на подальше зростання курсу. Щодо придбання євро наразі пораду дати важко, бо ситуація, куди у серпні піде курс, не визначена. Можна ризикнути — можна зробити паузу».

Андрій Забловський радить купувати як готівкові долари, так і євро. За його словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі — рік і більше — євровалюта у будь-якому разі коштуватиме дорожче, ніж тепер.

Олег Пендзин пропонує зачекати ще місяць з переходом із гривні до валюти тим, хто має гривневі депозити, термін дії яких закінчується до кінця вересня. На його думку, робити аргументовані прогнози, що буде вигідніше надалі, можна після того, як наш уряд оприлюднить законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Ключові економічні макропоказники документа: рівень інфляції та середньорічний курс долара. А поки на гривні можна заробити більше, ніж на купівлі валюти.

Довідка Finance.ua:

Валютний огляд 21−25 липня, прогноз на тиждень. Ганна Золотько, член правління, Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Банкіри, аналітики та населення вірять у те, що протягом найближчих 12 місяців курс долараСША в Україні буде зростати. Про це свідчать дані Нацбанку.

У січні 2025 року українська гривня перебувала на 6 місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США — на 0,22 долара.

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