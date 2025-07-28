Банкір дала прогноз курсу валют на тиждень — Finance.ua

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Банкір дала прогноз курсу валют на тиждень

Валюта
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Банкір дала прогноз курсу валют на тиждень
Банкір дала прогноз курсу валют на тиждень
Валютний огляд 21−25 липня, прогноз на наступний тиждень.
Ганна Золотько, член правління, Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.
«Ринок трохи пожвавився, особливо ближче до податкових дат, але істотних стрибків курсу не сталося».
сказала вона.

Динаміка руху офіційного курсу минулого тижня свідчить про курсову стабільність і відсутність суттєвих валютних шоків на міжбанківському ринку, що свідчить про контрольований курс, який забезпечує Національний банк. України.
  • 21 липня — 41,7547 грн/$;
  • 22 липня — 41,8194 грн/$;
  • 23 липня — 41,7653 грн/$;
  • 24 липня — 41,7651 грн/$;
  • 25 липня — 41,7738 грн/$.

Готівковий ринок

Вирізнявся невеликою активністю й курсові коливання відбувались у дуже вузькому діапазоні, як і тижнем раніше. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,41−41,96 грн/$, тимчасове здешевлення долара у вівторок та середу (41,40−41,94 грн/$) (-0,02 грн) було мінімальним (-2 копійки) і швидко відкоригувалося вже наступного дня. У четвер курси незначно піднялися до 41,42−41,95 грн/$, а на кінець п`ятниці повернулися до рівня середи-четверга. Це створює умови для прогнозованого планування валютних операцій для бізнесу та приватних клієнтів.
Протягом тижня міжбанківський ринок долара залишався в досить вузькому коридорі й характеризувався низькою динамікою та помірними коливаннями. Вузький коридор котирувань і швидкі корекції свідчать про збалансований поточний стан попиту та пропозиції, тож суттєвих трендових рухів не було сформовано.
Минулого тижня Нацбанк зменшив розмір своїх валютних інтервенцій порівняно з попереднім. Згідно з офіційним звітом регулятора, в підсумку загальний валютний продаж НБУ з 21 по 25 травня зменшився на 10%, і становив $811,50 млн.
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«Бізнес дещо активізував свої валютні продажі, думаю, переважно під податковий період. Середньоденний обсяг інтервенцій склав $160 млн. Найбільший попит на інвалюту спостерігався у четвер, коли обсяг торгів на ВРУ цього тижня сягнув майже $270 млн», — розповіла член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
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Прогноз

Наступного тижня на ВРУ можна очікувати на рівну ситуацію, на фоні завершення податкових платежів має триматися стабільна валютна пропозиція. Курс долара коливатиметься у межах липня, різких стрибків курсу не очікується за умови відсутності зовнішніх шоків.
За матеріалами:
Finance.ua
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