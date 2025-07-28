Данилишин прокоментував стан валютного ринку — Finance.ua

Данилишин прокоментував стан валютного ринку Вчора 17:00 — Валюта

Данилишин прокоментував стан валютного ринку

24 липня Правління НБУ прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Також збережено параметри інших інструментів НБУ:

ставка 3-місячних депозитних сертифікатів — 19% річних

депозитних сертифікатів овернайт — 15,5% річних

та кредитів рефінансування — 19,5% річних.

Екс- голова правління Ради НБУ Богдаш Данилишин прокоментував рішення НБУ.

Монетарний дизайн та економічне зростання.

Параметри монетарного дизайну залишаються ультражорсткими: ключова процентна ставка досягається не тільки темпами інфляції, але й темпами природи ВВП, що обмежує доступність позикових коштів для інвестиційного розвитку.

«Жорсткий фарватер монетарної політики зберігається в країні майже безперервно останні 8 років, що є ключовим фактором пригнічення економічної активності та зниження конкурентоспроможності українських виробників», — пише він.

Щодо ВВП

За 2022−2025 роки ВВП відновився лише на 77% від довоєнного рівня, розміщений на 6 міс. 2025 р. приріст ВВП становить лише +0,8% проти минулого року, що суть менше навіть оновлених прогнозів МВФ, Уряду та НБУ (які коливаються близько 2% на рік).

НБУ останнім часом серед ключових інституцій переглянув свій прогноз ВВП і продовжує стверджувати, що його монетарна політика не впливає на динаміку ВВП.

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Щодо інфляції

НБУ із завзятою впертістю продовжує затискати грошову масу, створюючи економічні шанси на розвиток. Споживча інфляція втричі перевищила інфляційний ціль (14,3% у травні 2025 р.). У 2025 р. Ключовими драйверами інфляції є — зростання виробничих витрат підприємств на девальвацію гривні до євро, а також відновлення споживчого попиту (зростання фізичних обсягів роздрібного товарообороту за 4 місяці 2025 р. склало +5,2% проти попереднього року).

Девальвація гривні збільшується не ринковими коливаннями, а керованими валютними інтервенціями НБУ, а також світовими «тарифними війнами».

Вплив процентної ставки на споживчі витрати населення залишається дуже обмеженим — строкові гривневі вклади населення становлять лише 5% ВВП.

Реальна вартість кредитних ресурсів суттєво перевищує реальні темпи розвитку виробництва. Це дестимулює виробників залучати позиційні ресурси, обмежує їх можливості для конкурентоспроможного розвитку. За час війни рівень кредитування скоротився з 19% ВВП до 14% ВВП. При цьому близько 35% гривневого портфеля бізнес-кредитів видано в рамках пільгової програми Уряду.

Тоді як загальний кредитний клімат в країні залишається несприятливим, що насамперед пов’язане із завищеною базовою ціною позикових ресурсів.

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Висновки

Зі слів Данилиша, підвищення облікової ставки в нинішніх умовах не має впливу на інфляцію, не генерує адекватного потоку гривневих коштів зі споживчого ринку в гривневому забезпеченні.

В умовах структурних воєнних шоків більш дієвими інструментами стимулювання інфляції є застосування адміністративних обмежень (фіксація тарифів, фіксація обмінного курсу), а також монетарна політика.

Політика НБУ у стримуванні інфляції шляхом «підвищення привабливості гривневих активів» повинна бути згорнута. Потенціал монетарної політики слід використовувати в напрямку розвитку кредитування та інвестицій для збільшення пропозиції товарів вітчизняного виробництва, реалізації відновлювальних інвестиційних проектів, стимулювання повернення біженців, покращення зовнішньоторговельного сальдо.

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