Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень — Finance.ua

Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень Сьогодні 13:02 — Валюта

Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомивла, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями".

Такий коментар вона надала finance.ua.

В середині липня український бізнес активізував валютні покупки на безготівковому ринку, тож спостерігалося незначне зростання валютного курсу. Проте загалом гривня в парі гривня/долар демонструвала відносну стабільність, що свідчить про контрольований курс в умовах ринкової рівноваги з боку НБУ.

14 липня — 41,7842 грн/$;

15 липня — 41,8355 грн/$;

16 липня — 41,8211 грн/$;

17 липня — 41,8129 грн/$;

18 липня — 41,8670 грн/$

Готівковий ринок вирізнявся невеликою активністю, й курсові коливання відбувались у дуже вузькому діапазон. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,42−41,97 грн/$, лише на копійку посунулись вверх наступного дня (41,43−41,98 грн/$), а в середу подекуди доcягли позначки 42,00 грн/$. У четвер курси піднялися ще — до 41,45−42,02 грн/$, а на кінець п’ятниці скотилися до мінімуму — 41,41−41,94 грн/$.

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Дуже вузький курсовий коридор було зафіксовано й на валютному ринку України (ВРУ). Середа та четвер демонстрували різкі рухи, однак згодом коригувалися. Ринок характеризувався помірною волатильністю й відсутністю чіткого тренду.

Понеділок стартував з 41,79 грн/$ з подальшим рухом до 41,88 грн/$ й відкатом до 41,80 грн/$, у вівторок амплітуда коливань не перевищувала 7 копійок переважно з рухом долара вниз у межах 41,86−79 грн/$, а у середу початковий рух угору з 41,78 грн/$ був досить чітким, із короткочасним «піком» до 41,90 грн/$ із завершенням на 41,87 грн/$.

Нацбанку минулого тижня довелось збільшити розмір своїх валютних інтервенцій. На минулому тижні середньоденний обсяг інтервенцій склав $181,3 млн. Найбільший попит на інвалюту спостерігався у вівторок-середу, тоді щоденний обсяг торгів перевищував $200 млн.

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Згідно з офіційним звітом регулятора, загальний валютний продаж НБУ з 14 по 18 липня зріс майже на 34% порівняно з попереднім, і становив $906,60 млн. Це трохи більше за середній цьогорічний показник в $690 млн., але не є максимальним. Водночас регулятору вдалося минулого тижня придбати $0,13 млн.

Якщо не буде значущих зовнішніх шоків, найближчими тижнями ринок може й надалі перебувати в цьому вузькому коридорі, з періодичними «сплесками» волатильності на короткій дистанції. Курс утримуватимуть інтервенції НБУ для збереження регульованого плаваючого курсу.

недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар. Нагадаємо, відносно індексу Біг-Мака, який коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара, курс української валютипорівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар.

Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар. У січні 2025 року українська гривня перебувала на 6 місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США на 0,22 долара

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