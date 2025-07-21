Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень

Валюта
41
Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень
Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень
Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомивла, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями".
Такий коментар вона надала finance.ua.
Читайте також
В середині липня український бізнес активізував валютні покупки на безготівковому ринку, тож спостерігалося незначне зростання валютного курсу. Проте загалом гривня в парі гривня/долар демонструвала відносну стабільність, що свідчить про контрольований курс в умовах ринкової рівноваги з боку НБУ.
  • 14 липня — 41,7842 грн/$;
  • 15 липня — 41,8355 грн/$;
  • 16 липня — 41,8211 грн/$;
  • 17 липня — 41,8129 грн/$;
  • 18 липня — 41,8670 грн/$
Готівковий ринок вирізнявся невеликою активністю, й курсові коливання відбувались у дуже вузькому діапазон. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,42−41,97 грн/$, лише на копійку посунулись вверх наступного дня (41,43−41,98 грн/$), а в середу подекуди доcягли позначки 42,00 грн/$. У четвер курси піднялися ще — до 41,45−42,02 грн/$, а на кінець п’ятниці скотилися до мінімуму — 41,41−41,94 грн/$.
Читайте також
Дуже вузький курсовий коридор було зафіксовано й на валютному ринку України (ВРУ). Середа та четвер демонстрували різкі рухи, однак згодом коригувалися. Ринок характеризувався помірною волатильністю й відсутністю чіткого тренду.
Понеділок стартував з 41,79 грн/$ з подальшим рухом до 41,88 грн/$ й відкатом до 41,80 грн/$, у вівторок амплітуда коливань не перевищувала 7 копійок переважно з рухом долара вниз у межах 41,86−79 грн/$, а у середу початковий рух угору з 41,78 грн/$ був досить чітким, із короткочасним «піком» до 41,90 грн/$ із завершенням на 41,87 грн/$.
Нацбанку минулого тижня довелось збільшити розмір своїх валютних інтервенцій. На минулому тижні середньоденний обсяг інтервенцій склав $181,3 млн. Найбільший попит на інвалюту спостерігався у вівторок-середу, тоді щоденний обсяг торгів перевищував $200 млн.
Читайте також
Згідно з офіційним звітом регулятора, загальний валютний продаж НБУ з 14 по 18 липня зріс майже на 34% порівняно з попереднім, і становив $906,60 млн. Це трохи більше за середній цьогорічний показник в $690 млн., але не є максимальним. Водночас регулятору вдалося минулого тижня придбати $0,13 млн.
Експерт дала валютний прогноз на наступний тиждень
Якщо не буде значущих зовнішніх шоків, найближчими тижнями ринок може й надалі перебувати в цьому вузькому коридорі, з періодичними «сплесками» волатильності на короткій дистанції. Курс утримуватимуть інтервенції НБУ для збереження регульованого плаваючого курсу.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, відносно індексу Біг-Мака, який коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара, курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/долар.
Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар. У січні 2025 року українська гривня перебувала на 6 місці з кінця в індексі Біг-Мака. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг-Мак подорожчав в Україні на 12 гривень, а в США на 0,22 долара
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems