Банкір повідомив, чи варто нині продавати долари та євро — Finance.ua

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Банкір повідомив, чи варто нині продавати долари та євро

Валюта
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Банкір повідомив, чи варто нині продавати долари та євро
Банкір повідомив, чи варто нині продавати долари та євро
Як повідомив у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, на наступному тижні курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні. Найімовірніше, він торгуватиметься в межах 41,5−42,2 грн.
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«Головний коридор вартості євро буде в межах 48,5−49,5 грн. Однак, повторюся: курсові зміни будуть підпорядковані подіям за межами України. А це ситуація на Близькому Сході, напружені економічні відносини між країнами БРІКС і США, між ЄС і США. І не забуваймо, що „лімфою“ курсоутворення в прямому сенсі може стати нафта, ціни на неї», — сказав Лєсовий.
Він нагадав, що в Україні курс євро формується на основі світових котирувань пари долар/євро. Натомість курс долара почасти залежить від стратегії Нацбанку.
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Раніше фінансовий експерт Олексій Козирєв в своєму прогнозі повідомив, що якщо курс євровалюти в Україні знову «злітатиме» на 1−2 гривні за короткий період часу, то наші громадяни ще активніше скуповуватимуть саме цю валюту, зменшуючи частку долара у своїх заощадженнях.
В ICU кажуть, що резерви НБУ й надалі поповнюються завдяки надходженню зовнішньої фінансової допомоги, загальний обсяг якої склав дещо більше $20 млрд.
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За матеріалами:
Finance.ua
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