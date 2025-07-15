Аналітики ICU спрогнозували курс долара на найближчий час — Finance.ua

Аналітики ICU спрогнозували курс долара на найближчий час Сьогодні 10:02 — Валюта

Аналітики ICU спрогнозували курс долара на найближчий час

Національний банк зберіг інтервенції на високому рівні попри значне зменшення дефіциту валюти, дозволяючи лише незначні коливання курсу гривні.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU

Минулого тижня НБУ незначно збільшив інтервенції до $679 млн, додатково закриваючи угоди, розрахунки за якими були перенесені через вихідний у США 4 липня.

Дефіцит валюти на ринку знову зменшився, на 17% порівняно з попереднім тижнем, до $346 млн. Чиста купівля валюти на міжбанківському ринку скоротилася на 12%, а в роздрібному сегменті на 39%.

Що відбувалося з курсом:

ввесь минулий тиждень НБУ не дозволяв офіційному курсу гривні змінюватися більше, ніж 7 копійок, та за підсумками тижня гривня послабшала лише на 0,1% до 41,78 грн/$;

водночас відносно євро курс гривні посилився до на 0,6% до 48,84 грн/євро;

курс гривні посилився до на 0,6% до 48,84 грн/євро; у роздрібному сегменті курс гривні до долара США не змінився і в системно важливих банках становив 41,5−42 грн/$.

«Національний банк, вочевидь, почувається комфортно з поточним курсом гривні до долара США та обсягом інтервенцій, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни. На нашу думку, НБУ навряд чи дозволить гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни, і найближчим часом зберігатиме його неподалік рівня 41,8 грн/$», — коментують в ICU.

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А що з резервами НБУ у червні

Валові резерви НБУ зросли на 1,2% у червні та на 2,9% у 1п25 до $45,1 млрд.

Україна протягом місяця отримала значні обсяги зовнішньої фінансової допомоги, зокрема $1,7 млрд від Канади, $1,2 млрд від Світового банку та $1,2 млрд від ЄС. Водночас НБУ витратив протягом місяця близько $3 млрд на проведення інтервенцій на міжбанківському ринку, а сплата уряду та центрального банку за зовнішніми кредитами склала $0,9 млрд. За оцінками НБУ, зазначений рівень резервів був еквівалентним 5,6 місяця майбутнього імпорту.

В ICU кажуть, що резерви НБУ й надалі поповнюються завдяки надходженню зовнішньої фінансової допомоги, загальний обсяг якої склав дещо більше $20 млрд.

«За інформацією з меморандуму МВФ, надходження допомоги в 2п25 може перевищити $30 млрд. Це означає, що резерви НБУ наприкінці року можуть перевищити $55 млрд. Проте резерви НБУ, ймовірно, будуть суттєво знижуватися у 2026 році через заплановане скорочення надходжень фінансової допомоги», — зазначають аналітики.

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