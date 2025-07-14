Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:02 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Ринок демонструє чергування невеликих відкатів із локальними сплесками попиту на валюту.

Про це заявила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

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Офіційний курс гривні до долара за останній тиждень демонстрував помірну волатильність із загальною тенденцією до плавного послаблення гривні.

При цьому динаміка коливань залишається контрольованою, що свідчить про відносну стабільність валютного ринку за підтримки НБУ:

7 липня — 41,7341 грн/$;

8 липня — 41,7975 грн/$;

9 липня — 41,8642 грн/$;

10 липня — 41,7745 грн/$;

11 липня — 41,8232 грн/$.

Готівковий ринок

На готівковому ринку упродовж тижня середні курси долара перебували в досить вузькому діапазоні та майже весь час трималися біля позначки 42,00 грн/$:

у понеділок курси у обмінниках коливалися в межах 41,51−41,96 грн/$, у вівторок 41,42−41,98 грн/$,

в середу та четвер — 41,40 грн/$-41,96 грн/$,

у п`ятницю закріпились на 41,40/41,96 грн/$.

В середньому за тиждень різниця між офіційним і готівковим значенням склала приблизно 0,4 %.

Валютний ринок

На валютному ринку України (ВРУ) коливання денної зміни курсу перебували в межах — 6…+14 коп., що свідчить про помірну волатильність.

У понеділок котирування протягом дня змінювалися у бік зростання вартості долара та закінчилися його здорожчанням за день на 14 копійок: з 41,73 грн/$ вранці до 41,87 грн/$ наприкінці дня.

Другий день минулого тижня теж вирізнився зміною вартості долара, проте вже в інший бік: з 41,85 грн/$ вранці до 41,79 грн/$ наприкінці дня, незважаючи на коливання вгору-вниз до 41,85 грн/$ і 41,93 грн/$. За підсумком вівторка: -6 копійок за долар. В середу, 9 липня, долар плавно зріс на 4 копійки — з 41,73 грн/$ до 41,79 грн/$. А у п`ятницю спостерігалося плавне здешевшання долара на 4 копійки протягом дня — з 41,80 грн/$ до 41,76 грн/$.

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Загальний баланс за тиждень — +11 копійок за долар свідчить про незначне послаблення гривні. Ринок демонструє чергування невеликих відкатів із локальними сплесками попиту на валюту за рахунок зовнішніх платежів та інтервенцій НБУ для згладжування різких змін. Вплив значних грошових потоків — платежі уряду та валютообмінні операції бізнесу — більше сприяв невеликому тренду на подорожчання долара, але стислий діапазон денних коливань відображає збалансованість попиту й пропозиції.

Обсяги продажів регулятора протягом 7−11 липня збільшилися порівняно з попереднім тижнем — 30 червня-4 липня, але незначно, та становили $678,5 млн проти $661,10 млн.

Прогноз

Цього тижня очікується відносна стабільність на валютному ринку, з мінімальною різницею між курсами на міжбанку та готівковому сегменті. Динаміка курсу, як і раніше, визначатиметься рівнем попиту на іноземну валюту.

Певний тиск на курс може спричинити зовнішній фон — насамперед поступове зміцнення долара на глобальному ринку на тлі очікувань збереження високих відсоткових ставок у США. Крім того, до незначної волатильності може призвести можливе тимчасове посилення попиту на долар як безпечний актив через геополітичні заяви.

Як зазначила експерт, Національний банк для підтримки стабільності й надалі згладжуватиме надмірні рухи, продовжуватиме дотримуватися режиму керованої гнучкості через валютні інтервенції.

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