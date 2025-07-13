Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини — Finance.ua

Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини Сьогодні 08:16 — Валюта

Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини

У червні чистий попит на валюту в Україні майже не змінився. Цьому сприяло збереження інтересу до гривневих депозитів та певна невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (липень 2025 року).

Як зазначили в НБУ, курсові коливання були помірними та двосторонніми: середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%.

Водночас середній курс до євро й надалі послаблювався (на 2,1%) під впливом динаміки валютної пари EUR/USD, йдеться в огляді.

Нагадаємо, у червні українці дещо підвищили попит на долари та євро в банках, але загалом він залишається нижчим, ніж на початку 2025 року.

Минулого місяця населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,822 млрд доларів в еквіваленті, а купило на 2,104 млрд доларів. Тобто чиста купівля становила 282,2 млн доларів.

Як повідомляли аналітики ICU, у другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.

За даними дослідження Info Sapiens, українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих 3-х місяців.

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