Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини — Finance.ua
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Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини

Валюта
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Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини
Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини
У червні чистий попит на валюту в Україні майже не змінився. Цьому сприяло збереження інтересу до гривневих депозитів та певна невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (липень 2025 року).
Як зазначили в НБУ, курсові коливання були помірними та двосторонніми: середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%.
Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини
Водночас середній курс до євро й надалі послаблювався (на 2,1%) під впливом динаміки валютної пари EUR/USD, йдеться в огляді.
Попит на долари знижується: у НБУ пояснили причини
Нагадаємо, у червні українці дещо підвищили попит на долари та євро в банках, але загалом він залишається нижчим, ніж на початку 2025 року.
Минулого місяця населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,822 млрд доларів в еквіваленті, а купило на 2,104 млрд доларів. Тобто чиста купівля становила 282,2 млн доларів.
Як повідомляли аналітики ICU, у другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.
За даними дослідження Info Sapiens, українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих 3-х місяців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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