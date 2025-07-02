НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики Сьогодні 09:01 — Валюта

НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики

У другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.

Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.

Протягом майже двох попередніх тижнів дефіцит валюти на міжбанківському ринку перевищував $100 млн на день, тоді як чиста купівля валюти населенням залишалася $60−70 млн за тиждень.

«Тож НБУ був змушений задовольняти цей збільшений дефіцит, залишаючись найбільшим продавцем валюти на ринку, і збільшувати інтервенції спочатку до $724 млн, а минулого тижня до $875 млн — найбільшого тижневого обсягу за чотири місяці», — пояснюють аналітики.

Офіційний курс гривні до долара США досягнув свого піку минулого тижня, коли НБУ встановив його на вівторок на рівні 41.87 грн/$ - максимуму з кінця січня. Але вже до кінця минулого тижня НБУ вдалося посилити гривню відносно долара США до 41.59−41.64 грн/$, що вже ближче до звичних цьогорічних рівнів.

Графік: ICU

Як зазначають в ICU, цього року НБУ ще не стикався з настільки тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку, хоча за обсягом тижневий дефіцит був не найбільшим цього року.

«Поведінка НБУ в попередні два тижні вкотре демонструє небажання регулятора переходити до суттєвого ослаблення курсу гривні, хоча надалі НБУ може обрати трошки вищий рівень для збалансування ринку, ніж у квітні-травні та в першій половині червня», — підсумували експерти.

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