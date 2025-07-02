НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики

Валюта
42
НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики
НБУ гасить надмірні коливання курсу гривні — аналітики
У другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.
Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.
Протягом майже двох попередніх тижнів дефіцит валюти на міжбанківському ринку перевищував $100 млн на день, тоді як чиста купівля валюти населенням залишалася $60−70 млн за тиждень.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

«Тож НБУ був змушений задовольняти цей збільшений дефіцит, залишаючись найбільшим продавцем валюти на ринку, і збільшувати інтервенції спочатку до $724 млн, а минулого тижня до $875 млн — найбільшого тижневого обсягу за чотири місяці», — пояснюють аналітики.
Офіційний курс гривні до долара США досягнув свого піку минулого тижня, коли НБУ встановив його на вівторок на рівні 41.87 грн/$ - максимуму з кінця січня. Але вже до кінця минулого тижня НБУ вдалося посилити гривню відносно долара США до 41.59−41.64 грн/$, що вже ближче до звичних цьогорічних рівнів.
Графік: ICU
Графік: ICU
Як зазначають в ICU, цього року НБУ ще не стикався з настільки тривалим підвищеним дефіцитом валюти на міжбанківському ринку, хоча за обсягом тижневий дефіцит був не найбільшим цього року.
«Поведінка НБУ в попередні два тижні вкотре демонструє небажання регулятора переходити до суттєвого ослаблення курсу гривні, хоча надалі НБУ може обрати трошки вищий рівень для збалансування ринку, ніж у квітні-травні та в першій половині червня», — підсумували експерти.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems