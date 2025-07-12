Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара — Finance.ua
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Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара

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Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара
Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара
Українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих 3 місяців.
Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні.
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«У травні 2025 року без значних змін у споживчих настроях населення України. Після певного падіння у квітні 2025 року, індекс та його складові лишаються стабільними. Єдина значима зміна — підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців» — коментують аналітики Info Sapiens.

Які настрої переважають серед українців

За даними дослідження, у травні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,2 пункти та становить 79,3 п.
Серед складових індикатора значущої динаміки не спостерігалося.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 60,3 п., що на 0,5 п. вище за рівень цього показника у травні.
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Складові цього індексу зазнали таких змін:
  • індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 0,9 п. та становить 54,8 п.;
  • індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,9 п. та становить 65,8 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 0,1 п. та складає 92 п.
Динаміка складових цього індексу виглядає так:
  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,5 п., що на 1,8 п. нижче за рівень цього показника у квітні;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 2,1 п. та складає 78,4 п.;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) знизився на 0,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 107 п.
У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 0,1 п. та складає 121 п.
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Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,5 п. та складає 180,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 11,1 п. та складає 139,3 п.
Нагадаємо, банкір прогнозує, у липні не варто очікувати потрясінь на валютному ринку. Долар торгуватиметься в межах 41,6−42,2 грн/долар, без різких стрибків чи обвалів. Натомість курс євро може бути менш прогнозованим — вартість європейської валюти перебуватиме в діапазоні 46,5−48,5 грн.
За словами експерта Івана Уса, курс євро може зрости до 50 гривень уже найближчим часом. Причина цього не в слабкій гривні, а в послабленні долара на світовому валютному ринку.
Він радить українцям мати у заощадженнях як євро, так і долари. Але з купівлею євро зараз краще не поспішати.
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За матеріалами:
Українські Новини
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