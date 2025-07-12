Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара — Finance.ua

Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара Сьогодні 09:07 — Валюта

Українці дедалі більше очікують зростання курсу долара

Українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих 3 місяців.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні.

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«У травні 2025 року без значних змін у споживчих настроях населення України. Після певного падіння у квітні 2025 року, індекс та його складові лишаються стабільними. Єдина значима зміна — підвищення індексу девальваційних очікувань, населення України очікує зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців» — коментують аналітики Info Sapiens.

Які настрої переважають серед українців

За даними дослідження, у травні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,2 пункти та становить 79,3 п.

Серед складових індикатора значущої динаміки не спостерігалося.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 60,3 п., що на 0,5 п. вище за рівень цього показника у травні.

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Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 0,9 п. та становить 54,8 п.;

індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,9 п. та становить 65,8 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 0,1 п. та складає 92 п.

Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,5 п., що на 1,8 п. нижче за рівень цього показника у квітні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 2,1 п. та складає 78,4 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) знизився на 0,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 107 п.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 0,1 п. та складає 121 п.

Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,5 п. та складає 180,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 11,1 п. та складає 139,3 п.

Нагадаємо, банкір прогнозує , у липні не варто очікувати потрясінь на валютному ринку. Долар торгуватиметься в межах 41,6−42,2 грн/долар, без різких стрибків чи обвалів. Натомість курс євро може бути менш прогнозованим — вартість європейської валюти перебуватиме в діапазоні 46,5−48,5 грн.

За словами експерта Івана Уса, курс євро може зрости до 50 гривень уже найближчим часом. Причина цього не в слабкій гривні, а в послабленні долара на світовому валютному ринку.

Він радить українцям мати у заощадженнях як євро, так і долари. Але з купівлею євро зараз краще не поспішати.

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