Банкір спрогнозував, чого очікувати від курсів долара та євро в липні — Finance.ua

Банкір спрогнозував, чого очікувати від курсів долара та євро в липні Сьогодні 10:06 — Валюта

Банкір спрогнозував, чого очікувати від курсів долара та євро в липні

У липні не варто очікувати потрясінь на валютному ринку. Долар торгуватиметься в межах 41,6−42,2 грн/долар, без різких стрибків чи обвалів. Натомість курс євро може бути менш прогнозованим — вартість європейської валюти перебуватиме в діапазоні 46,5−48,5 грн.

Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі «РБК-Україна».

Чого очікувати від курсу долара

Як зауважує Лєсовий, Нацбанк контролює валютний ринок, щоб уникнути хаотичних стрибків курсу, завдяки режиму «керованої гнучкості».

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Саме тому у липні не прогнозується глобальних коливань курсу, а поточні поточні коливання будуть незначними та різноспрямованими (курси можуть як зростати, так і знижуватися).

Експерт прогнозує, інфляція в липні не перевищить 0,5%, а в річному вимірі може знизитися до 13−14%.

За таких умов, ймовірно, Нацбанк не змінюватиме облікову ставку на засіданні 24 липня, залишивши її на рівні 15,5%.

Яким буде курс євро

За словами Лєсового, ситуація з курсом європейської валюти не є досить передбачуваною.

Курс євро значною мірою залежить від світових котувань пари долар/євро.

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На динаміку можуть вплинути як економічні відносини між США та ЄС (можливе введення нових американських мит і відповіді Євросоюзу), так і війна Ізраїлю та Ірану, що відображається на вартості нафти й газу.

Якщо події будуть сприятливими, курс євро може наблизитися до рівня 1,05−1,1 долара. У гіршому випадку європейська валюта може зрости до 1,15−1,18 долара.

Тому, як прогнозує банкір, протягом липня можливий досить великий люфт курсу: 46,5−48,5 грн/євро.

Підсумовуючи, експерт додає, валютний ринок у липні буде живим, проте глобальних стратегічних курсових змін очікувати не варто.

Довідка Finance.ua:

у Бюджетній декларації на 2026−2028 роки Кабінет міністрів прогнозує помірне підвищення курсу долара. Такий сценарій можливий за умови істотного поліпшення безпекової ситуації з 2026 року;

згідно з базовим прогнозом, середній курс долара становитиме: 2026 рік — 44,7 грн (на грудень — 44,8 грн); 2027 рік — 45,2 грн (на грудень — 45,3 грн); 2028 рік — 45,6 грн (на грудень — 45,8 грн);

у другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.

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