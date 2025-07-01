Долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття — NYT Сьогодні 18:42 — Валюта

Долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття, пише NYT.

Валюта Сполучених Штатів ослабла більше ніж на 10% за останні шість місяців порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.

Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

Цього разу на зміни вплинула політика президента Трампа, спрямована на переосмислення світового порядку через агресивні торгові тарифи та більш ізоляціоністську зовнішню політику.

Комбінація торгових ініціатив Трампа, занепокоєння щодо інфляції та зростання державного боргу послабила долар, який також страждав від поступового зниження довіри до ролі Сполучених Штатів у глобальній фінансовій системі.

Це означає, що для американців стало дорожче подорожувати за кордон, а для іноземців — менш привабливо інвестувати в Сполучені Штати, що знижує попит, коли уряд намагається залучити більше коштів.

Водночас слабший долар повинен допомогти американським експортерам та зробити імпорт дорожчим.

Цікаво, що навіть коли Трамп відступив від найжорсткіших тарифів, а фондовий ринок США відновився після втрат на початку року, долар продовжував піке.

«Проблема не в тому, чи є долар слабким чи сильним, — каже Стів Енглендер, глобальний керівник досліджень валют G10 в Standard Chartered. — Проблема в тому, що це вам говорить про те, як світ сприймає вашу політику».

Спочатку долар різко зростав після переобрання Трампа. Інвестори на фондовому ринку, валютні гравці сприймали це як знак економічного зростання та бізнесу, що ймовірно привернуло б інвестиції з усього світу і збільшило попит на долар.

Однак такий ентузіазм не тривав довго. Після піку у середині січня індекс долара почав знижуватися.

Сподівання на підтримку бізнесу з боку уряду поступилися занепокоєнням щодо стійкої інфляції та впливу вже високих процентних ставок на економіку і компанії на фондовому ринку.

Далі заява Трампа про тарифи, які виявилися набагато вищими, ніж будь-хто з економістів, інвесторів чи аналітиків міг передбачити, що викликало паніку на ринках — від акцій, облігацій і долара.

Інвестори хвилювалися, що інфляційний вплив від тарифів може зберегти високі процентні ставки на довший період, що буде додатковим тягарем для економіки, яка вже почала демонструвати ознаки слабкості.

Як пише NYT, наслідки нещодавнього падіння долара є далекосяжними.

Для американських інвесторів слабший долар може стимулювати погляд на інші країни.

Уже зараз пенсійні фонди, серед інших інвесторів, заявляють, що вони через це більше уваги звертають на ринки за межами США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.