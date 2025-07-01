Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року — Finance.ua
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Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року

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Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року
Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року
У Бюджетній декларації на 2026−2028 роки Кабінет міністрів прогнозує помірне підвищення курсу долара. Такий сценарій можливий за умови істотного поліпшення безпекової ситуації з 2026 року.
Про це йдеться в постанові уряду № 774 від 27 червня 2025 року, на яку посилається РБК-Україна.
Згідно з базовим прогнозом, середній курс долара становитиме:
  • 2026 рік — 44,7 грн (на грудень — 44,8 грн);
  • 2027 рік — 45,2 грн (на грудень — 45,3 грн);
  • 2028 рік — 45,6 грн (на грудень — 45,8 грн).
У Бюджетній декларації зазначається, що валютний ринок перебуває під контролем. Так, у травні 2025 року середньомісячний курс складав 41,5 грн за долар, і 40,2 грн за долар в середньому за 2024 рік.
Станом на кінець травня 2025 року міжнародні резерви України досягли 44,5 млрд доларів США, що є рекордним показником.

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Порівняно з минулорічною Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки, очікування щодо курсу долара змінилися:
  • торік уряд прогнозував курс у 2025 році — 45,0 грн (на грудень — 45,6 грн);
  • у 2026 році — 46,5 грн (45,9 грн на грудень);
  • у 2027 році — 46,4 грн (46,2 грн на грудень).
Нагадаємо, Кабінет міністрів також пропонує підвищити прожитковий мінімум відповідно до прогнозованого рівня інфляції. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень. У наступні роки його планують підвищити:
  • у 2026 році на 8,6%, до 3 171 грн;
  • у 2027 році на 5,9%, до 3 358 грн;
  • у 2028 році на 5,3%, до 3 536 грн.
За даними НБУ, бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року. Фінансові аналітики у травні 2025 року оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн). Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні. Якщо у квітні населення прогнозувало курс на рівні 42,50 грн/долар, то у травні вже 43,10 грн/долар.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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