Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року — Finance.ua

Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року Сьогодні 17:02 — Валюта

Уряд спрогнозував курс долара до 2028 року

У Бюджетній декларації на 2026−2028 роки Кабінет міністрів прогнозує помірне підвищення курсу долара. Такий сценарій можливий за умови істотного поліпшення безпекової ситуації з 2026 року.

Про це йдеться в постанові уряду № 774 від 27 червня 2025 року, на яку посилається РБК-Україна.

Згідно з базовим прогнозом, середній курс долара становитиме:

2026 рік — 44,7 грн (на грудень — 44,8 грн);

2027 рік — 45,2 грн (на грудень — 45,3 грн);

2028 рік — 45,6 грн (на грудень — 45,8 грн).

У Бюджетній декларації зазначається, що валютний ринок перебуває під контролем. Так, у травні 2025 року середньомісячний курс складав 41,5 грн за долар, і 40,2 грн за долар в середньому за 2024 рік.

Станом на кінець травня 2025 року міжнародні резерви України досягли 44,5 млрд доларів США, що є рекордним показником.

Порівняно з минулорічною Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки, очікування щодо курсу долара змінилися:

торік уряд прогнозував курс у 2025 році — 45,0 грн (на грудень — 45,6 грн);

у 2026 році — 46,5 грн (45,9 грн на грудень);

у 2027 році — 46,4 грн (46,2 грн на грудень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів також пропонує підвищити прожитковий мінімум відповідно до прогнозованого рівня інфляції. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень. У наступні роки його планують підвищити:

у 2026 році на 8,6%, до 3 171 грн;

у 2027 році на 5,9%, до 3 358 грн;

у 2028 році на 5,3%, до 3 536 грн.

За даними НБУ, бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року. Фінансові аналітики у травні 2025 року оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн). Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні. Якщо у квітні населення прогнозувало курс на рівні 42,50 грн/долар, то у травні вже 43,10 грн/долар.

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