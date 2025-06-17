Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ Сьогодні 10:05 — Валюта

Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ

Бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року.

Про це свідчать результати опитування, яке проводить Національний банк України.

Графік: НБУ

Що кажуть аналітики та банкіри

Фінансові аналітики у травні 2025 року оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн).

Банкіри останній раз давали свій прогноз у квітні — 45,29 грн за долар. Це незначно нижче за їхній січневий прогноз (45,31 грн).

Населення

Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні. Якщо у квітні населення прогнозувало курс на рівні 42,50 грн/долар, то у травні вже 43,10 грн/долар.

Прогнози бізнесу

Керівники українських підприємств, згідно з даними за лютий, очікували курс долара на рівні 44,23 грн.

Графік: НБУ

Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій раніше заявляв , що чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара. У квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то в червні він знизився до $10 млн.

Водночас Національний банк переконаний , що зараз немає ані потреби, ані підстав відкривати емісійний канал для покриття дефіциту держбюджету.

Міжнародний валютний фонд вважає , що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.

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