Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ

Валюта
150
Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ
Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ
Бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року.
Про це свідчать результати опитування, яке проводить Національний банк України.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

Що кажуть аналітики та банкіри

Фінансові аналітики у травні 2025 року оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн).
Банкіри останній раз давали свій прогноз у квітні — 45,29 грн за долар. Це незначно нижче за їхній січневий прогноз (45,31 грн).

Населення

Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні. Якщо у квітні населення прогнозувало курс на рівні 42,50 грн/долар, то у травні вже 43,10 грн/долар.

Прогнози бізнесу

Керівники українських підприємств, згідно з даними за лютий, очікували курс долара на рівні 44,23 грн.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій раніше заявляв, що чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара. У квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то в червні він знизився до $10 млн.
Водночас Національний банк переконаний, що зараз немає ані потреби, ані підстав відкривати емісійний канал для покриття дефіциту держбюджету.
Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems