Фінансові аналітики поліпшують прогноз щодо курсу — опитування НБУ
Бізнес, банкіри, домогосподарства та аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара до гривні протягом наступного року.
Про це свідчать результати опитування, яке проводить Національний банк України.
Що кажуть аналітики та банкіри
Фінансові аналітики у травні 2025 року оцінили можливий курс долара через 12 місяців на рівні 44,47. Це трохи нижче, ніж у попередньому опитуванні за квітень (44,75 грн).
Банкіри останній раз давали свій прогноз у квітні — 45,29 грн за долар. Це незначно нижче за їхній січневий прогноз (45,31 грн).
Населення
Серед домогосподарств очікування дещо змінилися в бік знецінення гривні. Якщо у квітні населення прогнозувало курс на рівні 42,50 грн/долар, то у травні вже 43,10 грн/долар.
Прогнози бізнесу
Керівники українських підприємств, згідно з даними за лютий, очікували курс долара на рівні 44,23 грн.
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Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій раніше заявляв, що чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, і це через зменшення інтересу населення до долара. У квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то в червні він знизився до $10 млн.
Водночас Національний банк переконаний, що зараз немає ані потреби, ані підстав відкривати емісійний канал для покриття дефіциту держбюджету.
Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.
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