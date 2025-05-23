МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні — Finance.ua
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МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні

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МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні
МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні
Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.
Про це заявила директорка департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак.
«Україна наразі впроваджує режим інфляційного таргетування — саме це є основою програми з МВФ. Такий підхід передбачає також гнучкий валютний курс», — зазначила Козак.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи доцільно Україні розглядати перехід до фіксації гривні до євро в умовах геополітичної нестабільності та змін на валютному ринку США. За її словами, українська влада наразі зосереджена на підтримці стабільності поточної монетарної політики.
Козак також нагадала, що наразі в Києві працює місія МВФ, яка проводить перемовини з урядом у межах чергового етапу програми.
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«Після сьомого перегляду, схваленого Радою директорів, виплата за восьмим етапом становитиме приблизно 520 мільйонів доларів», — уточнила представниця фонду.
Остаточне рішення про перерахування коштів буде ухвалюватися після завершення переговорів та затвердження відповідної оцінки Радою директорів.

Довідка Finance.ua:

  • 20 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF);
  • у Національному банку очікують на конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування. У Нацбанку виділили теми, які будуть предметом обговорення з Місією МВФ;
  • аналітики ICU прогнозують, що НБУ відкладає поступове ослаблення курсу гривні на кінець року.
За матеріалами:
gazeta.ua
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