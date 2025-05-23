МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні — Finance.ua

МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні Сьогодні 11:04 — Валюта

МВФ радить Україні зберігати плаваючий курс гривні

Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.

Про це заявила директорка департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак.

«Україна наразі впроваджує режим інфляційного таргетування — саме це є основою програми з МВФ. Такий підхід передбачає також гнучкий валютний курс», — зазначила Козак.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи доцільно Україні розглядати перехід до фіксації гривні до євро в умовах геополітичної нестабільності та змін на валютному ринку США. За її словами, українська влада наразі зосереджена на підтримці стабільності поточної монетарної політики.

Козак також нагадала, що наразі в Києві працює місія МВФ, яка проводить перемовини з урядом у межах чергового етапу програми.

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«Після сьомого перегляду, схваленого Радою директорів, виплата за восьмим етапом становитиме приблизно 520 мільйонів доларів», — уточнила представниця фонду.

Остаточне рішення про перерахування коштів буде ухвалюватися після завершення переговорів та затвердження відповідної оцінки Радою директорів.

Довідка Finance.ua:

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