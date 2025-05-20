Голова НБУ назвав теми для обговорення з МВФ — Finance.ua

Голова НБУ назвав теми для обговорення з МВФ Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Голова НБУ назвав теми для обговорення з МВФ

У Національному банку очікують на конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Фейсбуці

«Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій. НБУ продовжує виконувати зобов’язання за програмою», — сказано в повідомленні.

За його словами, загалом сім успішних переглядів, які вже пройшла Україна, — це підтвердження ефективності співпраці команд нашої країни та МВФ, нашої здатності знаходити рішення та відповіді на складні запитання.

«Вчора разом із Міністром фінансів України Сергієм Марченком, керівником Місії МВФ в Україні Гевіном Греєм та експертами з кожної зі сторін провели установчу зустріч у дистанційному форматі. Обговорили порядок денний місії — насичений, предметний, по суті», — зазначив Пишний.

Він виділив теми, які будуть предметом обговорення з Місією МВФ:

фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості;

макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ;

розвиток фінансового сектору. Обговорюватимуться плани щодо подальшого впровадження структурних реформ для посилення спроможності та стабільності сектору. Також буде приділено увагу темі вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро;

подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку. «Ми підготували концептуальну записку для визначення реформ у цьому напрямі, спрямованих на максимізацію можливостей припливу приватного капіталу. Готові до обговорення», — розповів Пишний.

Нагадаємо, 20 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українськю владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). Якщо результати перегляду позитивні, Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.

Програма з МВФ

Чотирирічна програма фонду з Україною на 2023−2027 роки обсягом 15,6 млрд доларів є частиною міжнародного пакету підтримки України. Зараз МВФ оцінює суму фінансування у 148,8 млрд доларів в базовому сценарії.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

У разі позитивного висновку місії Рада директорів МВФ ухвалить рішення про черговий транш у червні.

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