МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування — Finance.ua

МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування Сьогодні 10:03

МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українськю владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в повідомленні МВФ, яке є в розпорядженні ЕП.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Інформація щодо якихось інших деталей роботи місії поки що відсутня.

Довідка: Перегляд програми фінансування — це етап, коли МВФ оцінює, як країна виконує свої зобов’язання за програмою. Наприклад, чи дотримується фіскальних цілей або просуває реформи, передбачені домовленостями.

Якщо результати перегляду позитивні — Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.

11 листопада 2024 року стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.

У лютому 2025 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування.

Економічна Правда За матеріалами:

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