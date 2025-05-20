МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування

47
МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування
МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українськю владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).
Про це йдеться в повідомленні МВФ, яке є в розпорядженні ЕП.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
Інформація щодо якихось інших деталей роботи місії поки що відсутня.
Довідка: Перегляд програми фінансування — це етап, коли МВФ оцінює, як країна виконує свої зобов’язання за програмою. Наприклад, чи дотримується фіскальних цілей або просуває реформи, передбачені домовленостями.
Якщо результати перегляду позитивні — Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.
11 листопада 2024 року стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.
У лютому 2025 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems