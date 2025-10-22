0 800 307 555
Казна та Політика
13
Україні не вистачає 9 млн працівників: ЄС виділить 3,5 млн євро на модернізацію українського ринку праці
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та директорка Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Аїда Ліндмаєр підписали угоду про початок проєкту, спрямованого на модернізацію українського ринку праці та зміцнення соціального діалогу.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Підтримка реформ і новий Трудовий кодекс

Україна отримає 3,5 млн євро від Європейського Союзу та МОП для оновлення трудового законодавства й розвитку державної служби зайнятості.
«Цей внесок направлений на створення нового кодексу праці, лібералізацію цієї сфери і наближення до європейських цінностей», — сказала посол Катаріна Матернова.
Вона додала, що підтримка також допоможе підвищити ефективність державної служби зайнятості, щоб її робота відповідала міжнародним стандартам.

Дефіцит робочої сили в Україні

За словами директорки МОП в Україні Аїди Ліндмаєр, на українському ринку праці не вистачає близько 8,6−8,7 мільйона працівників.
«Щоб заповнити цю прогалину, потрібно створити належні умови праці та забезпечити гідну оплату, аби українці поверталися на ринок праці в Україні», — наголосила вона.

Завдання проєкту

Проєкт має на меті підтримати уряд та соціальних партнерів у модернізації ринку праці, вдосконаленні державної служби зайнятості й приведенні українського трудового законодавства у відповідність до стандартів ЄС.
Його реалізація сприятиме реформі управління інклюзивним ринком праці, відбудові країни та підготовці до вступу до Європейського Союзу.
МОП підкреслила, що проєкт також допоможе розробити нову Національну стратегію зайнятості, реформувати Державну службу зайнятості, оновити Трудовий кодекс і просунути ініціативу «Гарантія для молоді».
Загальний бюджет проєкту становить 3,8 млн євро. Його реалізацію заплановано з 15 жовтня 2025 року до 14 жовтня 2028 року.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни структура українського ринку праці суттєво змінилася: більшість зареєстрованих шукачів роботи тепер становлять жінки — 80% проти 55% до початку повномасштабного вторгнення. Щоб подолати нестачу кадрів, служба зайнятості розширює програми стимулювання бізнесу до працевлаштування;
  • 40% роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами. Найбільш скептичними є великі компанії з понад 250 співробітниками. Серед них 60% частіше очікують ускладнень. Водночас саме ці підприємства демонструють готовність до системної співпраці зі студентами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
