На українському ринку праці 80% шукачів роботи — жінки

Під час війни структура українського ринку праці суттєво змінилася: більшість зареєстрованих шукачів роботи тепер становлять жінки — 80% проти 55% до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник під час дискусії «Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації», передає Укрінформ.

Кадровий дефіцит і нові підходи

«Зараз в Україні досить потужно зростає кадровий дефіцит. Якщо раніше частка жінок серед шукачів роботи становила 55%, то нині вже 80%. Кількість вакансій робітничих професій зростає, і ми намагаємося закривати їх тими резервами, які маємо», — зазначила Мельник.

Щоб подолати нестачу кадрів, служба зайнятості розширює програми стимулювання бізнесу до працевлаштування. Зокрема, роботодавцям компенсують витрати на оплату праці або сплату єдиного соціального внеску.

«Бізнес не готовий чекати рік, як раніше, поки підготується фахівець. Ми впроваджуємо короткострокові програми навчання, адаптовані під потреби підприємств», — пояснила представниця служби зайнятості.

Окремий напрям роботи — професійне навчання жінок технічних спеціальностей. У межах відповідних проєктів українки можуть здобути освіту за такими професіями, як трактористка, верстатниця, слюсарка, електромонтерка. Навчання відбувається за запитами бізнесу.

Модернізація профосвіти

Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній наголосив, що за останні два роки у розвиток професійної освіти інвестували більше, ніж за всі попередні роки незалежності.

«Закуплено десятки нових тракторів, верстатів, відремонтовано майстерні та навчальні корпуси. Цього року ухвалено новий закон про професійну освіту, який посилює роль роботодавців. Протягом року у всіх закладах будуть створені наглядові ради за участю представників бізнесу, а навчальні програми оновляться», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в межах експериментального проєкту Служби зайнятості 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими». Навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані. Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички.

У 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка. Активність жінок у підприємництві в Україні зростає ще з 2020 року. За останні п’ять років кількість ФОП-жінок збільшилась на 22,5%.

