Президент: на «Зимову підтримку» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок
Українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти.
На отримання «Зимової підтримки» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає кореспондент Укрінформу.
«Вже почалися виплати за програмою „Зимової підтримки“ — і тим, хто оформив заявку в Дії, також через Укрпошту. Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти — майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії — майже 11 мільйонів заявок», — сказав глава держави.
Він зауважив, що важливо оформити цю заявку саме в цьому році, до Різдва.
Довідка Finance.ua:
- з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на отримання допомоги в 1 тис. грн в застосунку «Дія» або у відділенні «Укрпошти»;
- скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року;
- витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.
