0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент: на «Зимову підтримку» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок

Особисті фінанси
51
Президент: на «Зимову підтримку» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок
Президент: на «Зимову підтримку» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок
Українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти.
На отримання «Зимової підтримки» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає кореспондент Укрінформу.
«Вже почалися виплати за програмою „Зимової підтримки“ — і тим, хто оформив заявку в Дії, також через Укрпошту. Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти — майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії — майже 11 мільйонів заявок», — сказав глава держави.
Він зауважив, що важливо оформити цю заявку саме в цьому році, до Різдва.

Довідка Finance.ua:

  • з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на отримання допомоги в 1 тис. грн в застосунку «Дія» або у відділенні «Укрпошти»;
  • скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року;
  • витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems