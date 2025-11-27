Президент: на «Зимову підтримку» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок Сьогодні 11:36 — Особисті фінанси

Українці почали отримувати виплату 1 тис. грн в рамках державної програми «Зимова підтримка». Виплати стартували в міських відділеннях Укрпошти.

На отримання «Зимової підтримки» через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні , передає кореспондент Укрінформу.

«Вже почалися виплати за програмою „Зимової підтримки“ — і тим, хто оформив заявку в Дії, також через Укрпошту. Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти — майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії — майже 11 мільйонів заявок», — сказав глава держави.

Він зауважив, що важливо оформити цю заявку саме в цьому році, до Різдва.

Довідка Finance.ua:

з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на отримання допомоги в 1 тис. грн в застосунку «Дія» або у відділенні «Укрпошти»;

скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року;

витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

