Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади

Особисті фінанси
56
До 3 лютого 2026 року продовжили воєнний стан, а з ним і мобілізацію. Згідно із законодавством, на службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків, які не досягли 60-річчя.
У 50 років мобілізація все ще зачіпає багатьох людей. Однак є й певні нюанси, які варто знати. Про це, а також про те, кого не призиватимуть, пише УНІАН.

Мобілізація 50+

Згідно з українським законодавством, на службу до війська забирають військовозобов’язаних до досягнення ними 60 років, а отже мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. Таким людям потрібно проходити військово-лікарську комісію і відвідувати ТЦК у разі отримання повістки.
У зв’язку з цим популярне запитання, чи проводиться мобілізація 55 років включно, чи ні, — не актуальне, адже це все ще в межах допустимого віку.
Набагато важливішим є стан здоров’я людини, а також наявність чи відсутність у неї військової спеціальності, підстав для відтермінування або броні та поточних потреб армії.
Якщо у чоловіка затребувана військова спеціальність і він придатний за станом здоров’я, то його можуть призвати навіть у 58−59 років.
Нагадає мо, з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Як зазначають у Міністерстві оборони це має зробити процес максимально прозорим та розвантажити працівників ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації. Розповідаємо про основні зміни.
  • Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.
  • Оформлення відстрочок онлайн через застосунок Резерв+ стало основним способом. Також це можна зробити офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Хто зможе оформити відстрочку онлайн в Резерв+ читайте далі.
