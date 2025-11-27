Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

До 3 лютого 2026 року продовжили воєнний стан, а з ним і мобілізацію. Згідно із законодавством, на службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків, які не досягли 60-річчя.

У 50 років мобілізація все ще зачіпає багатьох людей. Однак є й певні нюанси, які варто знати. Про це, а також про те, кого не призиватимуть, пише УНІАН.

Згідно з українським законодавством, на службу до війська забирають військовозобов’язаних до досягнення ними 60 років, а отже мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. Таким людям потрібно проходити військово-лікарську комісію і відвідувати ТЦК у разі отримання повістки.

У зв’язку з цим популярне запитання, чи проводиться мобілізація 55 років включно, чи ні, — не актуальне, адже це все ще в межах допустимого віку.

Набагато важливішим є стан здоров’я людини, а також наявність чи відсутність у неї військової спеціальності, підстав для відтермінування або броні та поточних потреб армії.

Якщо у чоловіка затребувана військова спеціальність і він придатний за станом здоров’я, то його можуть призвати навіть у 58−59 років.

Нагадає мо, з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Як зазначають у Міністерстві оборони це має зробити процес максимально прозорим та розвантажити працівників ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації. Розповідаємо про основні зміни.

Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.

Оформлення відстрочок онлайн через застосунок Резерв+ стало основним способом. Також це можна зробити офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Хто зможе оформити відстрочку онлайн в Резерв+ читайте далі.

