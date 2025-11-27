З 2026 року Польща змінює правила працевлаштування іноземців: які ризики Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

2025 рік став періодом наймасштабнішої за десятиліття реформи працевлаштування іноземців у Польщі. Нові правила поглибили цифровізацію та посилили захист мобільних працівників, хоча водночас створили додатковий адміністративний тягар для підприємців. У 2026 році очікується ще складніша ситуація через завершення дії спецзакону.

Цифровізація та посилення захисту працівників

Найпомітнішим результатом реформи стала цифровізація процесу працевлаштування іноземців. Вимога подавати заявки в електронному вигляді та нові умови звітності надали державі більше інструментів для контролю зайнятості.

Нові правила зміцнили захист мобільних працівників. Укладення письмового договору, переклад документа мовою, яку розуміє працівник, а також надання інформації про право вступу до профспілки підвищують обізнаність щодо трудових прав і зменшують ризик зловживань.

Адміністративні труднощі для бізнесу

Разом із позитивними змінами підприємці отримали зростаюче навантаження.

Компаніям необхідно повідомляти про початок і завершення роботи, зберігати додаткові документи та переклади, а також постійно контролювати чинність дозволів на перебування працівників.

Особливо складною така ситуація є для малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері торгівлі, логістики та послуг.

Виклики 2026 року

2026 рік може стати найбільш непередбачуваним від часів пандемії. Поєднання нових правил, більших складнощів у процедурах легалізації та відсутності рішення щодо продовження тимчасового захисту для громадян України створює ризики для стабільної роботи бізнесу.

Наразі немає остаточного рішення щодо того, чи буде продовжено дію спецзакону та як застосовуватиметься європейське законодавство у разі раптового припинення його дії.

Очікування рішень щодо карти побиту у воєводських управліннях триває місяцями або навіть роками. Перспектива втрати 7% працівників унаслідок зміни правил виглядає невтішно для ринку праці.

Повідомлення про доручення роботи, які запровадили у 2022 році, були одним з найефективніших кризових механізмів. Вони дали змогу роботодавцям швидко і легально наймати громадян України без зайвих бюрократичних процедур і без ризику для безперервності виробництва.

