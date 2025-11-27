ТОП-5 поширених помилок, які роблять нові користувачі iPhone Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 поширених помилок, які роблять нові користувачі iPhone

Перехід на iPhone зі смартфона Android означає вивчення та ознайомлення з новими налаштуваннями за замовчуванням, комбінаціями клавіш і параметрами. iOS від Apple по-різному обробляє багатозадачність, керування батареєю та оновлення програмного забезпечення, і новим користувачам може знадобитися час, щоб до цього звикнути, пише bgr.com.

Виправлення, які працюють на телефоні Android, можуть не дати такого ж результату на iPhone і навіть можуть мати зворотний ефект у деяких випадках.

Наприклад, примусове закриття може розрядити акумулятор телефону швидше, ніж його збереження. Ще один дратівливий приклад — видалення фотографій і відео з фотоальбому iPhone для звільнення місця в сховищі може призвести до їх втрати з iCloud без певних зусиль. Затримка оновлень, щоб уникнути помилок, також може призвести до проблем із продуктивністю та ризиків для безпеки.

Ось деякі типові помилки, які можуть припуститися користувачі iPhone, що вперше користуються цією технологією, особливо після тривалого використання іншої операційної системи.

Використання неякісних зарядних аксесуарів

Apple не включає адаптер живлення до комплекту нових iPhone; користувачі отримують лише кабель USB-C. Це означає, що доведеться витрачати додаткові кошти на зарядний пристрій, а аксесуари Apple зазвичай дорогі. Адаптер живлення потужністю 20 Вт коштує ще 19 доларів.

Несертифіковані зарядні пристрої, особливо менш відомих брендів, які стверджують, що пропонують швидку зарядку, можуть становити реальну небезпеку для вашого телефону, оскільки їм бракує належного регулювання напруги. Це може призвести до перегріву під час заряджання або іншого пошкодження акумулятора вашого телефону. Так само дешеві кабелі USB-C не підтримують безпечну швидкість заряджання та можуть пошкодити зарядний порт вашого телефону.

Видалення фотографій для звільнення місця

Обсяг сховища на iPhone обмежений, і завжди розумно створювати резервні копії фотографій і відео, щоб заощадити місце. Однак iCloud працює інакше, ніж Google Фото, і деякі засвоюють це на власному досвіді.

Нові користувачі часто видаляють фотографії та відео, щоб звільнити місце, думаючи, що вони безпечно зберігаються в iCloud. Пізніше вони виявляють, що ці фотографії та відео зникли з вашого iPad, Mac та iCloud.

Причина полягає в тому, що iCloud — це сервіс синхронізації в реальному часі, а не традиційне резервне копіювання. Коли ви видаляєте фотографію чи відео на одному пристрої, вони видаляються на всіх інших пристроях, на яких ви ввійшли в систему. Крім того, видалені медіафайли переміщуються до папки «Нещодавно видалені» на 30 днів, перш ніж будуть остаточно стерті, і протягом цього часу вони все ще займають місце для зберігання.

Економія заряду батареї

Коли ви починаєте завантажувати більше програм, створювати відео в Instagram та годинами гортати X (раніше Twitter), акумулятор вашого iPhone розряджається швидше, ніж раніше.

Люди думають, що найкращий спосіб заощадити заряд батареї — це провести пальцем вгору, щоб закрити всі програми та знову відкрити потрібні. Хоча деякі телефони Android мають переваги від цього, iOS так не працює. Примусове закриття програм на iPhone може завдати більше шкоди акумулятору iPhone, ніж користі.

За звичайної роботи iOS автоматично керує фоновими програмами, вирішуючи, які програми залишити призупиненими, а які закрити, залежно від потреб у пам’яті. Коли ви закриваєте програму звичайним способом, iOS переводить її в стан призупинення, де використання системних ресурсів мінімальне, і ця програма майже не використовує заряд батареї.

Однак, коли ви примусово закриваєте програми та знову їх відкриваєте, вашому iPhone доводиться перезавантажувати все з нуля, що споживає набагато більше заряду батареї та обчислювальної потужності, ніж просте використання призупиненої програми. Якщо у вас немає проблем із програмою, краще залишити її відкритою, щоб заощадити заряд батареї та швидше відкривати її.

Затримка оновлень програмного забезпечення

Деякі люди чекають тижнями, перш ніж встановлювати нові оновлення програмного забезпечення на свій iPhone, думаючи, що це уповільнить роботу телефону або викличе помилку. Цей страх здебільшого пов’язаний з їхнім досвідом роботи з Android, де нове оновлення може зіпсувати деякі функції або вплинути на час роботи акумулятора.

Apple може не випускати нові функції щоразу з оновленнями iOS, але здебільшого вони містять критичні патчі безпеки. Якщо ви пропускаєте оновлення iOS протягом тижнів, це робить ваш телефон вразливим до порушень безпеки.

Хоча ви уникаєте помилок, ваші особисті дані перебувають під загрозою. Нові оновлення iOS можуть спочатку призвести до проблем із зарядом батареї та продуктивністю. Після оновлення iPhone запускає процеси у фоновому режимі для підготовки нової ОС, ці завдання потребують більшої обчислювальної потужності, що призводить до збільшення використання заряду батареї. Однак продуктивність телефону повертається до норми через кілька днів, і часом iPhone працює краще, ніж раніше.

Ігнорування таких функцій, як Find My, AirDrop або Siri

Нові користувачі iPhone або не знайомі з такими функціями, як Find My, Siri та AirDrop, або часто вважають їх занадто складними. Вони діляться фотографіями за допомогою електронної пошти чи WhatsApp, пропускають налаштування Siri або не усвідомлюють важливості Find My, поки не стає надто пізно. Однак це прості інструменти, які вирішують повсякденні проблеми, якщо використовувати їх правильно.

За допомогою Siri ви можете виконувати багато завдань одночасно та швидше керувати телефоном, навіть не торкаючись його. За допомогою голосової команди ви можете краще планувати свій день, просячи Siri відтворювати або призупиняти музику, встановлювати нагадування або будильники, планувати календар, зменшувати яскравість, відкривати Карти та телефонувати друзям.

Люди використовують WhatsApp або Gmail для обміну фотографіями та відео, не усвідомлюючи, що AirDrop може зробити це простішим та швидшим. Він дозволяє передавати файли безпосередньо між пристроями Apple за допомогою Bluetooth та Wi-Fi. Від фотографії розміром 5 МБ до відео розміром 1 ГБ, ви можете швидко ділитися фотографіями та відео без стиснення оригінальної роздільної здатності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.