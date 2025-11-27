Податкові обов’язки під час перетворення юрособи: які зміни — роз’яснення ДПС Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Як змінюються обов’язки платників податків у разі перетворення юридичної особи, тобто зміни її організаційно-правової форми.

Про це розказали у Державній податковій службі.

Пояснення стосуються перевірок, ПДВ, подання декларацій, реєстраційних дій та перенесення показників під час реорганізації.

Перетворення — не привід для позапланової перевірки.

Перетворення юридичної особи не є підставою для документальної позапланової перевірки за пп. 78.1.7 ст. 78 ПКУ. Позапланові перевірки можливі лише коли:

юрособа припиняється;

розпочато реорганізацію іншого виду (злиття, приєднання тощо);

закривається відокремлений підрозділ;

відкрито справу про банкрутство;

подано заяву про зняття з обліку.

І навіть у цих випадках перевірка призначається лише за наявності податкових ризиків.

Чи потрапить підприємство до плану-графіка перевірок

Перетворення може враховуватися під час формування плану-графіка планових перевірок, але не є окремою підставою. Важливий не факт реорганізації, а рівень податкових ризиків платника. Пріоритет у планових перевірках — у підприємств із високими ризиками несплати податків.

ДПС проінформують автоматично

У разі перетворення податковий номер підприємства зберігається. Контролюючі органи отримують дані про ці зміни напряму з Єдиного держреєстру. Тож окремо повідомляти ДПС про перетворення не потрібно, якщо реєстраційні дії вже внесені до ЄДР.

Новий платник податку на прибуток

Підприємство, створене внаслідок перетворення, вважається новоствореним платником податку на прибуток. Йому потрібно звітувати за період із дати перетворення до кінця року.

Правонаступник має право зменшити фінрезультат на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що припиняється, — за умов дотримання ПКУ.

Перереєстрація ПДВ — обов’язкова

За правилами ПДВ перетворення потребує перереєстрації платника ПДВ. Платнику потрібно подати форму № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» протягом 10 робочих днів після завершення перетворення.

Після перереєстрації:

дата реєстрації платником ПДВ не змінюється;

індивідуальний ПДВ-номер залишається тим самим.

Якщо заява не подана вчасно — контролюючий орган самостійно анулює реєстрацію платника ПДВ (ст. 184 ПКУ).

Операція перетворення — поза оподаткуванням ПДВ

Сам процес реорганізації шляхом перетворення не є об’єктом оподаткування ПДВ. А сума від’ємного значення ПДВ може перейти до податкового кредиту правонаступника — після документальної перевірки та заяви платника.

Щодо можливого включення нового підприємства до категорії «ризикових» — питання вирішує регіональна комісія за загальними критеріями, на основі податкової інформації та ризиковості операцій.

