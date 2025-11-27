У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше скаржаться українці Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Державна податкова служба України запустила новий цифровий сервіс «TAX Control». З моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Це дуже зручний інструмент, який дозволяє абсолютно кожному долучитися до боротьби з тінню», — підкреслила очільниця ДПС.

На що найчастіше скаржаться українці

45 % - невидача фіскального чека, незастосування РРО/ПРРО;

19,5 % - відмова у розрахунку банківською карткою;

35,5 % - інші порушення, у тому числі робота без реєстрації чи неоформлені працівники.

Леся Карнаух наголосила, що цей сервіс не про тиск податкової. Бо для перевірки мають бути реальні підстави і це наша послідовна позиція.

«TAX Control» — це про спільну відповідальність. Бо коли кожен з нас буде долучатися до боротьби з тінню і не замовчувати про порушення, то цій тіні ми просто не залишимо шансів на процвітання", — додала в. о. голови ДПС.

Віджет «ТAX Control» розміщено на вебпорталі ДПС у правому верхньому куті.

Повідомляйте:

про невидачу фіскального чека,

торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,

відмову прийняти картку,

роботу без державної реєстрації,

неоформлених працівників.

Нагадаємо, нещодавно Державна податкова служба представила цифровий сервіс «TAX Control». Це інструмент, який дає змогу повідомляти про порушення у сфері торгівлі, послуг або громадського харчування.

Раніше Finance.ua писав , що рівень тіньової економіки в Україні до повномасштабної війни оцінювався приблизно у 30%. У «тіні» потенційно може перебувати 40% економіки. Однак для окремих галузей, наприклад, торгівлі, цей показник може становити 60−70%.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів України разом із ДПС розпочали комунікаційну кампанію «Податки захищають». У ній пояснюють, які податки сплачують громадяни в різних життєвих ситуаціях. Які податки повинні сплачувати блогери — роз’яснення Мінфіну та ДПС.

Також ми писали, які податки та збори не сплачує ФОП-єдинник.

За січень-жовтень до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються ДПС. Це на 195,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання плану за цей період склало 107,7 %.

